La recente conferma al D23 Expo del film sui Thunderbolts, la supersquadra di antieroi del Marvel Cinematic Universe, ha lasciato qualche perplessità tra gli appassionati. La presenza di vari personaggi apparsi nel corso delle diverse fasi del Marvel Cineamtic Universe sembra confermare la tendenza del ritorno di figure che hanno fatto parte del passato del franchise, come avverrà per il Capo di Tim Blake Nelson, un dettaglio che ha portato a una dichiarazione sorprendente: Sam Rockwell tornerebbe come Justin Hammer in Thunderbolts.

Sam Rockwell vorrebbe essere nuovamente Justin Hammer in Thunderbolts

All’interno del Marvel Cinematic Universe, Justin Hammer appariva in Iron Man 2 come avversario di Tony Stark, un industriale rivale intenzionato ad acquisire la tecnologia di Iron Man per creare un esercito di robot da fornire all’esercito americano. Nel suo piano, Hammer non esitò a rivolgersi a Ivan Vanko (Mickey Rourke), figlio di uno scienziato russo rivale del padre di Stark, per realizzare dei prototipi con cui sconfiggere Iron Man. Dopo la sua sconfitta in Iron Man 2, Hammer è ricomparso brevemente in Hail to the King, corto contenuto nella versione home video di Thor: The Dark Wolrd dedicato alla controversa figura di Trevor Slattery, il finto Mandarino visto in Iron Man 3 e interpretato da Ben Kingsley (ruolo poi ripreso in Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli).

In una recente puntata del podcast The Discourse, Sam Rockwell ha espresso la sua speranza di tornare nuovamente nei panni di Justin Hammer, vedendo proprio Thundebolts come il momento ideale per tornare in scena:

“The Thunderbolts, vorrei davvero esserci, sembra figo. Che villain potrebbe esser nel film? Sarebbe divertente, Justin è come un vero Lex Luthor”

Nella visione di Rockwell, sembra che Hammer potrebbe diventare il finanziatore dei Thunderbolts, fornendo loro strumentazioni e attrezzature, come il defunto Tony Stark ha fatto con i Vendicatori. Da considerare come nei comics Marvel i Thunderbolts erano spesso guidati da Red Hulk, alias il generale Thaddeus ‘Thunderbolt’ Ross, ma la morte di William Hurt, interprete del personaggio nel Marvel Cinematic Universe, non consente questo passaggio. Al momento, possiamo supporre che la squadra sarà guidata da Valentina Allegra de Fontaine (Julia Luys-Dreyfuss), comparsa al termine di Black Widow e The Falcon & the Winter Soldier per arruolare nella propria squadra segreta Yelena Belova (Florence Pugh) e John Walker (Wyatt Russell).

Considerato questa origin story per la squadra di antieroi, sembra difficile che Rockwell possa essere impiegato in Thunderbolts come mente dietro la loro formazione. Questo non può, però, nascondere il fatto che stiamo assistendo al ritorno in scena di diverse figure del passato del franchise, come Emil Blonsky/Abominio in She-Hulk: Attorney at Law o Tim Blake Nelson che sarà nuovamente Samuel Sterns/Il Capo in Captain America: New World Order.

