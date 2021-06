Sam & Twitch: l’adattamento televisivo sarà prodotto da Todd McFarlane

Grandi notizie per i fan di Todd McFarlane, disegnatore e fumettista canadese noto per aver creato i personaggi di Venom e Spawn. La sua Compagnia cinematografica, McFarlane Films, è ufficialmente al lavoro sull’adattamento televisivo di Sam & Twitch, celebri poliziotti che si trovano immischiati nel mondo soprannaturale di Spawn.

I due fecero la prima comparsa in Spawn #1 nel 1992 per poi diventare protagonisti di spin-off fumettistici a loro interamente dedicati che hanno riscosso grande successo nel corso degli anni. Al momento non è ancora stato annunciato il cast della serie nè la piattaforma o il network che lo distribuirà.

McFarlane si è detto estremamente felice di quest’annuncio, spiegando come le storie crime e soprannaturali dei suoi fumetti si adattino perfettamente al mondo del piccolo schermo. A sua detta, inoltre, gli scrittori Jason Smilovic e Todd Katzberg faranno di tutto per rendere questo progetto imperdibile.

In arrivo la serie TV di Sam & Twitch

Per quanto riguarda il futuro di Spawn al cinema, invece, sappiamo benissimo come sia ancora in lavorazione il film dedicato alla creatura infernale. Nei panni del protagonista ci sarà il Premio Oscar Jamie Foxx, mentre Jason Blum sarà il produttore.

Il progetto è al momento in una fase di stand-by, ma McFarlane ha già scritto la sceneggiatura e non vede l’ora di condividere con i fan nuovi dettagli e nuove aggiunte al cast. Nel 1997 fu Michael Jay White a indossare i panni di Spawn.

Per chi non lo sapesse, McFarlane è anche il fondatore di una Compagnia di action figure, chiamata McFarlane Toys. Nei mesi scorsi sono state annunciate quelle tratte dalla Zack Snyder’s Justiche League, che tanto ha fatto discutere i fan della DC.

In attesa di nuove informazioni sulla serie TV potete recuperare il primo volume di Sam & Twitch, edito in Italia da Panini Comics. Lo trovate, a un prezzo accessibile, seguendo questo link.