Se nelle scorse ore è arrivata direttamente da Kevin Feige la conferma che il leader de facto dei Thunderbolts sarà Bucky Barnes, rimane ancora in dubbio chi sarà la nuova guida degli Eroi più potenti della Terra. Con il meritato pensionamento di Steve Rogers e l’eroico sacrificio di Tony Stark, i Vendicatori hanno perso le loro figure di riferimento, lasciando quindi un vuoto che deve esser colmato quanto prima. Il passaggio dello Scudo da Cap al suo amico Falcon non deve ingannarci, considerato che di recente l’inteprete del personaggio, Anthony Mackie, ha svelato che Sam Wilson non guiderà gli Avengers nel futuro del Marvel Cinematic Universe.

Durante un’intervista con Empire, Mackie ha risposto chiaramente quanto gli è stato chiesto se la nuova guida degli Avengers sarà Sam Wilson:

Sam è l’unico personaggio senza superpoteri. È un tizio qualunque che va in giro con una banda di tizi strani. Arrivando da New Orleans sono stato in pochi combattimenti, e cuore e carisma non mi hanno mai aiutato in una lotta, per cui vengo spesso battuto. Questo può diventare un problema quanto ti ritrovi a lottare con qualcuno come Thanos.

Pur ammettendo la mancanza di superpoteri di Sam come un elemento a suo sfavore (anche se recenti run fumettistiche come Symbol of Truth vanno in tutt’altra direzione), per Mackie il vero superpotere di Sam Wilson è la sua spiccata umanità.

Quando si tratta di lui, bisogna esser consapevoli che si tratta di un modo differente di intendere buoni e cattivi, e quali siano le decisioni da prendere per esser definiti da ciò che si fa. Lo considero una versione più umana di Cap.

L’esordio di Sam Wilson come Cap è avvenuto in The Falcon and the Winter Soldier, ma sarà con Captain America: New World Order che vedremo sul grande schermo per la prima volta Anthony Mackie brandire lo Scudo.

