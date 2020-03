Samurai 8 di Masashi Kishimoto si conclude a sorpresa

Direttamente dal suo account twitter ufficiale, Weekly Shonen Jump ha questa mattina annunciato che Samurai 8 – La leggenda di Hachimaru terminerà la sua corsa nel numero 17 della rivista previsto in uscita sugli scaffali giapponesi lunedì 23 marzo.

Il manga di genere sci-fi è scritto da Masashi Kishimoto, già creatore di Naruto, e disegnato da Akira Okubo, già assistente dello stesso Kishimoto sia durante la serializzazione di Naruto che nella realizzazione di Boruto: Naruto The Movie.

Samurai 8 – La leggenda di Hachimaru terminerà quindi con all’attivo appena 43 capitoli davvero pochi se rapportati alla mole di pagine a cui gli shonen sono soliti.

L’annuncio della conclusione del manga sembra quindi corroborare le voci che sin da subito hanno accompagnato la sua serializzazione.

Scarso interesse del pubblico e responso blando dalla critica che hanno portato la stessa Shonen Jump a far slittare sempre più in basso nel sommario della rivista Weekly Shonen Jump la serie.

In Giappone attualmente sono usciti 4 volumi mentre in Italia il manga è edito da Planet Manga che ha finora pubblicato due volumi.

Eccovi una breve sinossi di Samurai 8 – La leggenda di Hachimaru:

La Galassia sta volgendo verso la fine della sua esistenza. Un Samurai ha ricevuto un giorno la missione di provare a salvare tutti i pianeti e rispettivi abitanti trovando il ‘Vaso di Pandora’.

Il Dio dei Guerrieri, Fudo Myo-o, ha racchiuso un segreto all’interno del vaso e chiunque lo scoprirà salverà il mondo. Al fine di aprirlo, qualcuno dovrà prima trovare sette chiavi e Hachimaru, costretto a vivere in casa attaccato a un congegno che lo tiene in vita, ancora non sa di essere una delle chiavi che salveranno il mondo e che la sua vita sta per essere sconvolta.