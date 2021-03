Samurai Shodown: Nakoruru di Storm Collectibles

Storm Collectibles in questi giorni ha annunciato la seconda uscita di una nuova figure ispirata al videogame di Samurai Shodown. Dopo quasi un’anno dall’annuncio di Haohmaru, l’azienda torna a proseguire la linea con uno dei personaggi più conosciuti e più apprezzati della serie insieme al suo protagonista principale.

L’azienda ha aperti i preordini della figure proprio in questi giorni e sul sito ufficiale è già possibile ordinarla. Come tutte le precedenti uscite di Storm Collectibles, il prodotto sarà interamente snodabile e verrà creata solamente in plastica; Nakoruru sarà fornita di numerosi accessori extra per dar libero sfogo alla nostra realizzazione nelle pose. Come da tradizione all’interno troveremo uno stand apposito dedicato, per poter posizionare la figure anche nelle pose action più estreme o unicamente normali.

Nella scatola oltre alla figure di Nakoruru troveremo anche diversi extra, tra cui:

Tre volti intercambiabili

Quattro coppie di mani

Tre chiome di capelli

Una spada corta Makiri

Un effetto per il colpo della spada

Il falco Mamahaha

Le ali e la coda del falco Mamahaha intercambiabili

Nakoruru è una dei personaggi della serie Samurai Shodown e il suo soprannome ufficiale è Guardiano di Madre Natura. La ragazza è una giovane fanciulla del santuario Ainu di buon cuore che ama la natura e combatte il male con il aiuto della sua spalla, il falco Mamahaha. Nakoruru combatte con un prezioso makiri cerimoniale e una spada corta. Con i suoi poteri riesce a comunicare con la natura, alimentare la sua lama con l’energia del ki , la capacità di rinviare un proiettile al suo mittente usando il proprio mantello e curare le ferite con il potere della natura.

Queste action figure purtroppo sono molto difficili da trovare in Italia, per tale motivo vi possiamo consigliare di ordinarle direttamente sul sito dell’azienda. L’uscita nei negozi della figure di Nakoruru è prevista per il terzo quadrimestre del 2021 al prezzo di 90.00 dollari.