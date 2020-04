San Diego Comic-Con 2020: l’evento è stato ufficialmente cancellato

Dopo tante incertezze e voci di corridoio, è arrivata purtroppo l’ufficialità: l’annuale San Diego Comic Convention (San Diego Comic-Con o SDCC) è stato cancellato. La decisione è giunta in collaborazione con gli esperti sanitari della California e degli Stati Uniti i quali hanno affermato che ancora il Paese deve raggiungere l’apice della pandemia di Coronavirus (COVID-19). Per questo motivo gli organizzatori hanno deciso di annullare la più importante manifestazione del settore che sarebbe dovuta tenersi dal 23 al 26 luglio.

La comunicazione è giunta tramite il sito ufficiale della manifestazione e queste sono le parole degli organizzatori:

“Per la prima volta nella sua storia cinquantennale di San Diego Comic Convention (SDCC), gli organizzatori incaricati di gestire la celebrazione annuale della cultura pop hanno annunciato oggi con profondo rammarico che non ci sarà il Comic-Con quest’anno. L’evento tornerà invece al San Diego Convention Center dal 22 al 25 luglio 2021. Riconoscendo che innumerevoli partecipanti si preparano a partecipare all’evento insieme a tanti espositori e parti interessate e loro stessi si affidano ai relativi eventi per gran parte del loro sostentamento, avevamo sperato di ritardare questa decisione il più possibile con la speranza che le preoccupazioni da COVID-19 potessero diminuire entro l’estate. Ma il monitoraggio continuo da parte degli enti sanitari e le recenti dichiarazioni del Governatore della California hanno chiarito che non è sicuro procedere con l’organizzazione dell’evento per questo anno.”

Il San Diego Comic-Con non è l’unico importante evento statunitense ad essere rinviato o annullato. Il primo ad essere rinviato, infatti, è stato il Comic Con di Emerald City vicino Austin, ma in teoria si dovrebbe ancora tenere ad agosto. A marzo, invece, era già stato rinviato il WonderCon, il “fratello minore” del San Diego Comic-Con, che era previsto per il 10-12 aprile ed era stato fissato al 23-26 luglio, ovvero le stesse date in cui sarebbe dovuto tenersi il SDCC. Anche questo, in base alle comunicazioni degli organizzatori, è stato nuovamente rinviato al 26-28 marzo 2021.