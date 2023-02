San Valentino non è solamente il periodo del romanticismo, ma anche quello in cui si riflette sull’amore inteso come rapporto con l’altro essere umano. Esistono moltissime serie TV che trattano il tema, anche se solamente alcune riescono a risultare interessanti e diverse mentre ne parlano. Ovviamente non esistono sentimenti senza crucci interiori, o personaggi che in qualche modo devono comprendere ciò che vogliono dalla vita. In questa ottica abbiamo deciso di raccogliere per voi 5 serie tv di Apple TV Plus che riescono a raccontare non solamente i sentimenti ma le battaglie interiori che i vari protagonisti devono affrontare per comprenderli e comprendersi.

Acquistate l’Apple TV del 2022 per godervi Apple TV Plus tranquillamente sul vostro televisore.

San Valentino: 5 serie tv da vedere su Apple TV Plus

Acapulco

La prima serie tv di Apple TV Plus che ci sentiamo di consigliarvi per il periodo di San Valentino, è Acapulco. Questa racconta la storia di Máximo Gallardo (Enrique Arrizon), un giovane uomo che riesce a realizzare uno dei suoi più grandi sogni di sempre: quello di lavorare come cameriere nella zona piscina del resort più esclusivo di Acapulco. Il nuovo lavoro, però, si rivela fin da subito ben diverso da come se lo immaginava, trovandosi in un contesto che sembra non perdonare nessuno dei suoi errori da pivello. Sul posto, quindi, deve imparare a gestire il suo mentore e le richieste folli della clientela nuova e abituale, tenendosi fuori dagli occhi dolci di una collega che sembra portargli solamente guai.

San Valentino: 5 serie tv da vedere su Apple TV Plus

Un viaggio all’insegna della crescita, quindi, in cui anche un certo tipo di amore trova la sua strada, cercando di districarsi fra le incombenze di tutti i giorni. Esilarante, irriverente e leggera, questa serie è perfetta per una serata in compagnia senza troppo impegno.

Loot – Una fortuna

Con questa seconda serie tv vogliamo rivoltare le carte in tavola, proponendovi una storia che parla di rinascita e che, in un certo senso, potrebbe diventare un accompagnamento interessante per tutti nel durante San Valentino. In Loot – Una fortuna troviamo la storia di Molly Novak (Maya Rudolph), una miliardaria che vive letteralmente una vita da sogno, composta dai lussi più sfrenati. Quando il marito la tradisce dopo 20 anni di matrimonio, però, tutto cambia all’improvviso, generando uno scandalo che diventa ben presto di dominio pubblico finendo in pasto ai tabloid.

San Valentino: 5 serie tv da vedere su Apple TV Plus

Una situazione del genere, ovviamente, la destabilizza in maniera profonda e quando sta per lasciarsi andare scopre, però, l’esistenza di una fondazione benefica a suo nome gestita da Sofia Salinas (Michaela Jaé Rodriguez), che una volta incontratala cerca di riportarla sulla buona strada e il più lontano possibile dalla stampa affamata di scandali. Insieme al suo assistente Nicholas (Joel Kim Booster) e con l’aiuto di Sofia e del suo team, Molly intraprende un viaggio alla scoperta di sé. Le possibilità di aiutare il prossimo offerte da questo fondo saranno il carburante principale della sua ripresa personale, delineando una storia che parla di amore, tradimento e supporto verso il prossimo.

Physical, indipendenza e crescita oltre San Valentino per Apple

Anche con Physical ci troviamo davanti ad una serie inusualmente associabile al periodo di San Valentino, anche se in realtà, soprattuto oggigiorno, c’è tantissimo da imparare sul rapporto di coppia partendo proprio da questa storia di Apple TV Plus. Mettiamo subito in chiaro che si tratta di un percorso di emancipazione, di un’istantanea temporale che oggi ci dovrebbe far riflettere tantissimo sul rapporto con il prossimo in termini amorosi. Andando oltre qualsivoglia stereotipo patriarcale e pseudo-romantico, Physical è una serie dark comedy che segue le vicende di Sheila Rubin, una casalinga tormentata e apparentemente sommessa, tutta concentrata verso le aspirazioni marito. A un certo punto, però, la vediamo anche lottare con una serie di demoni personali legati all’immagine che ha di sé, almeno finché non trova sollievo nel mondo dell’aerobica.

San Valentino: 5 serie tv da vedere su Apple TV Plus

Questo, da passione momentanea diventa una vera e propria idea di business che trasformerà ben presto la casalinga soffocata di prima in una vera e propria forza economica indipendente e sicura. Quello di Sheila è un percorso che mette in luce tutte le dinamiche più arcaiche e negative riscontrabili in una coppia, cercando di aprire gli occhi sull’importanza del reciproco rispetto e sostegno.

Little America

Con Little America approdiamo nella dimensione del reale, del mondo vero raccontato attraverso una serie tv che potrebbe funzionare sotto San Valentino se avete Apple TV Plus. Scritta e prodotta da Lee Eisenberg, anche showrunner, e da Kumail Nanjiani e Emily V. Gordon, Little America s’ispira ad alcune storie vere presentate dalla rivista Epic Magazine.

San Valentino: 5 serie tv da vedere su Apple TV Plus

Così raccoglie stralci di vita appartenenti a immigrati e immigrate d’America, facendone una vera e propria antologia dello spettro umano. Momenti esilaranti, romantici, sentimentali e appassionanti coronano l’intera narrazione fatta di volti e percorsi che qui acquistano nuovamente una risonanza tutta soggettiva.

Trying

Concludendo questa lista di serie tv da provare a San Valentino su Apple TV Plus vi consigliamo di recuperarvi Trying. Creata da Andy Wolton, con Esther Smith e Rafe Spall, racconta la storia di una coppia che si trova in una fase molto avanzata della loro storia. Si sono sistemati da un po’ e vorrebbero avere dei figli. Purtroppo la situazione risulta essere più difficile del previsto e, fra rapporti disfunzionali e consigli non richiesti si ritrovano ad analizzare la loro vita sotto la lente d’ingrandimento del centro adozioni.

San Valentino: 5 serie tv da vedere su Apple TV Plus

Concentrandosi sul rapporto di coppia e riflettendo su amore e genitorialità ai giorni nostri, questa commedia non può che strappare qualche risata, ricordando a tutti cosa significhi condividere tutto con il proprio partner, cercando di crescere insieme.