San Valentino è alle porte, e trascorrerlo guardando degli anime romantici in streaming insieme alla propria anima gemella può essere un’ottima idea per gli appassionati: un divano comodo, il tepore di una coperta, il calore dell’abbraccio della persona amata. Ma se voleste aggiungere un ulteriore, magico tocco di romanticismo, in un clima già così tenero e dolce, abbiamo selezionato per voi 5 anime romantici che potete trovare in streaming o acquistare in formato home video.

San Valentino: 5 anime romantici in streaming

Wotakoi: L’Amore È Complicato per gli Otaku

Wotakoi: L’Amore È Complicato per gli Otaku è un manga josei scritto e illustrato da Fujita. Pubblicato dal 2014 al 2021, è alla base di una omonima serie di animazione di 11 episodi datata 2018 realizzata dallo studio A-1 Pictures (Fairy Tail). Trovate la serie su Amazon Prime Video.

Narumi Momose è una donna che lavora in ufficio e che coltiva in gran segreto una passione per fujoshi e dōjinshi. Preferisce non parlarne con nessuno perché crede che questo sia la causa dei suoi problemi sociali e amorosi. Un giorno, Narumi incontra nuovamente Hirotaka Nifuji, un suo amico d’infanzia che ama moltissimo i videogiochi, ma che, al contrario di lei, non nasconde questa sua passione. Ma condividere un’anima 100% nerd sarà la via più facile per trovare l’amore?

VEDI SU AMAZON

I Sospiri del Mio Cuore

I Sospiri del Mio Cuore è un film di animazione del 1995 realizzato da Studio Ghibli (Porco Rosso, La Città Incantata). Il film si ispira al manga del 1989 Sussurri del Cuore, scritto e illustrato da Aoi Hiiragi. Trovate il film su Netflix.

Shizuku è un’adolescente con la passione per la scrittura. Un giorno si accorge che tutti i libri che sceglie in biblioteca sono stati presi precedentemente sempre dalla stessa persona. Una casualità le lascia pensare che si tratti di Seiji, un ragazzo che trova antipatico e dispettoso. È davvero possibile che sia proprio lui il misterioso lettore? Un curioso gatto che viaggia indisturbato in metropolitana la aiuterà a scoprire di più sulla vita di Seiji e sul sorprendente negozio di suo nonno.

VEDI SU AMAZON

Le Situazioni di Lui e Lei

Le Situazioni di Lui e Lei è un manga shōjo scritto e illustrato da Masami Tsuda ed edito in Giappone per la prima volta dal 1996 al 2005. Sull’opera si basa la serie di animazione omonima trasmessa dal 1998 al 1999, per un totale di 26 episodi; le puntate dalla 16 alla 26, poi, sono dirette da Hideaki Anno, conosciutissimo per essere il creatore di Neon Genesis Evangelion. La serie è stata realizzata dagli studi J.C.Staff e Gainax (Sfondamento dei Cieli Gurren Lagan, Neon Genesis Evangelion); Gainax vede fra i suoi fondatori lo stesso Anno. Potete trovare la serie su VVVVID.

Yukino è una giovane studentessa delle superiori: bella, intelligente, elegante e di buon carattere, è ammirata da tutti come una vera alunna modello. Ma questa sua apparente perfezione è in realtà soltanto una maschera, dietro cui si cela una ragazza oltremodo vanitosa pronta a tutto pur di attirare su di sé l’attenzione degli altri. Solo una persona è in grado di insidiarne la popolarità: Soichiro Arima, un compagno di classe dotato delle medesime qualità. Con sorpresa di Yukino, però, il suo rivale non sarà per nulla animato dallo stesso spirito di competizione. Dal genio di Hideaki Anno, il creatore di Neon Genesis Evangelion, una serie acuta e scoppiettante ai limiti dello sperimentalismo visivo.

VEDI SU AMAZON

Toradora!

Toradora! è una collana di light novel scritta da Yuyuko Takemiya e illustrata da Yasu edita per la prima volta in Giappone dal 2006 al 2009. A questa prima serie se ne aggiunge una seconda, Toradora Spin-off! (2006-2010), seguita poi da un manga iniziato nel 2007 e ancora in corso. La serie di animazione omonima è realizzata da J.C.Staff (Excel Saga). Trovate il film su Netflix.

Taiga di Toradora

Nella tradizione orientale, la tigre e il drago sono destinati ad affrontarsi in scontri di una violenza inaudita. E Ryuji Takasu porta nel nome l’ideogramma di “Drago“, mentre quello di Taiga Aisaka è simile alla pronuncia alla parola “Tigre“. Ecco quindi che il fato spinge i due a incrociarsi e a scontrarsi fin dal primo giorno di scuola. Come se non bastasse, si scoprono anche vicini di casa! Lo sguardo torvo di Ryuji contrasta però con la sua vera natura di ragazzo gentile e amante della pulizia quasi in senso patologico, mentre la furia di Taiga merita la fama che la precede.

VEDI SU AMAZON

Il Giardino delle Parole

Il Giardino delle Parole è un film di animazione del 2013 scritto e diretto da Makoto Shinkai (Weathering with You – La Ragazza del Tempo, Your Name.). Lo stesso Shinkai ha anche scritto il manga omonimo, datato sempre 2013, impreziosito dalle illustrazioni di Midori Motohashi. Trovate il film su Netflix.

Il Giardino delle Parole racconta la storia di Takao, un giovane studente che sogna di diventare un disegnatore di scarpe. Un giorno Takao decide di saltare scuola per andare a disegnare in un delizioso e appartato giardino pubblico. Non immagina che questa decisione cambierà del tutto la sua vita grazie all’incontro con la misteriosa Yukino.

VEDI SU AMAZON