Mancano pochi giorni a San Valentino e siete alla ricerca di idee che possano rendere più piccante la vostra serata? Preparatevi allora a spegnere le luci e ad accendere qualche candela, perché abbiamo selezionato per voi una serie di giochi da tavolo perfetti per un San Valentino di fuoco!

I giochi da tavolo per San Valentino

Obbligo o verità di Magma Games

San Valentino giochi da tavolo La prima proposta che abbiamo selezionato per voi è un grande classico che siamo certi abbiate già fatto almeno una volta nella vita: Obbligo o verità! Magma Games, grazie a questa nuova edizione, porta il famoso gioco a un nuovo livello. Il set presenta infatti tantissime domande imbarazzanti e obblighi divertenti, ideali per passare molte ore all’insegna del divertimento. Le regole del gioco sono estremamente semplici, a turno ogni giocatore può scegliere Obbligo o Verità. Se la scelta sarà obbligo, il giocatore dovrà compiere la penitenza scritta sulla carta, se sceglie verità dovrà rispondere sinceramente alla domanda! Il set in questione comprende 100 carte, per un totale di 100 verità imbarazzanti a cui rispondere e 100 obblighi da eseguire.

» Potete acquistare Obbligo o verità di Magma Games su Amazon

Scoppia la coppia da Clash of Couples

San Valentino giochi da tavolo La seconda proposta che abbiamo pensato per voi è Scoppia la coppia, un gioco da tavolo perfetto per mettere alla prova il vostro livello di conoscenza del partner con domande sulla vita quotidiana, la personalità e l’intimità. Siete pronti a mettervi alla prova, turno dopo turno, e a scoprire il vostro livello di connessione? Prodotto da Clash of Couples, Scoppia la coppia è composto da un totale di 220 carte da gioco.

» Potete acquistare Scoppia la coppia da Clash of Couples su Amazon

Karta S.U.T.R.A

San Valentino giochi da tavolo La terza proposta che abbiamo selezionato, dedicata ai giochi da tavolo perfetti per San Valentino, è Karta S.U.T.R.A, il gioco pensato per le coppie che hanno voglia di lasciarsi andare in nuove piccanti sperimentazioni. Siete alla ricerca di qualcosa che possa aiutarvi a spezzare la vostra routine? Volete scaldare la vostra situazione sentimentale con delle sfide bollenti? Con Karta S.U.T.R.A potrete lasciarvi tentare da prove piccanti, così da dare libero sfogo alle vostre fantasie a luci rosse come più vi aggrada! Tuttavia, siete abbastanza impavidi? Perché è bene ricordare che il giocatore che accumulerà meno punti durante la partita dovrà “pagare” una penitenza e dare piacere al proprio partner.

» Potete acquistare Karta S.U.T.R.A su Amazon

Fàllo

San Valentino giochi da tavolo Passiamo ora alla quarta proposta con Fàllo di Torino Erotica, un gioco da tavolo pensato e proposto per un pubblico di maggiorenni. Fàllo viene infatti descritto come il gioco della seduzione perfetto per farsi trascinare all’interno di un vortice erotico senza compromessi. Fàllo ha infatti una sola regola: Fare quello che viene proposto dalle tessere del gioco. Perché sì, Fallo non è soltanto quello che pensi ma è un verbo, e tu dovrai fare tassativamente ed esattamente ciò che il gioco ti chiederà. Quanti giri sul tabellone riuscirai a fare? Per scoprirlo, non puoi far altro che provare!

» Potete acquistare Fàllo su Amazon

Monogamy

San Valentino giochi da tavolo La quinta ed ultima proposta che chiude questa piccante selezione è il gioco da tavolo Monogamy, capace di guidare le coppie nell’arte della seduzione, nelle risate e nella lussuria. Giocare a Monogamy elimina infatti ogni timidezza e imbarazzo, perché voi e il vostro partner sarete su un piano di parità, guidati dalle regole del gioco, quindi nessuno è responsabile di alcuna iniziativa. Per giocare sarà sufficiente abbatte le barriere e i pensieri negativi che ci imponiamo, così da abbandonarci al nostro piacere ed essere chiunque vogliamo essere.

» Potete acquistare Monogamy su Amazon