Dite la verità: quando arriva la sera del 14 febbraio, il solo pensiero di uscire di casa, con un freddo polare artico, cercando disperatamente un posto a sedere per mangiare anche solo una pizza in mezzo ad altre sdolcinate coppie vi fa già venire i brividi. Ma allora perché non restare comodamente a casa, seduti sul divano per guardare un bel film? Trascorrere il San Valentino su Paramount Plus potrebbe essere la soluzione perfetta. Se siete amanti della commedia, o se preferite un pizzico di mistero, non abbiate timore: vi consigliamo 5 film in streaming per tutti i gusti, alcuni dei quali prodotti proprio da Paramount Pictures.

San Valentino su Paramount Plus: 5 film da non perdere

Come farsi lasciare in 10 giorni

Tra le numerose commedie romantiche disponibili su Paramount+, non può non mancare un classico dei primi anni Duemila. Come farsi lasciare in 10 giorni (2003) vede una giovanissima Kate Hudson, nei panni della giornalista Andie, cercare di sedurre, e poi lasciare, un affascinante Matthew McConaughey (Benjamin) per scrivere un succoso articolo. Diretto da Donald Petrie, questo film non può mancare all’appello per la sua narrazione all’epoca fuori dal comune, con un umorismo semplice e divertente se per la serata di San Valentino si cerca qualcosa di leggero e piacevole, poco impegnativo.

Un giorno come tanti

Se invece ci si vuole regalare un momento di intensità, per un San Valentino su Paramount Plus non può mancare un film drammatico con un cast eccezionale: Josh Brolin e Kate Winslet, da poco incontrata in quello di Avatar – La via dell’acqua. Il film è Un giorno come tanti, diretto da Jason Reitman nel 2013. Il tredicenne Henry vive con sua madre Adele, la quale soffre di agorafobia. Mentre il figlio cerca di farle affrontare le proprie paure portandola a al centro commerciale, l’incontro con un uomo misterioso è destinato a segnare la vita della donna. Si affrontano temi importanti come la depressione, la sofferenza e la perdita di sé, ma con una grande dose di romanticismo. L’opera è tratta dall’omonimo romanzo di Joyce Maynard.

La donna perfetta

Se si vuole giocare un po’ d’azzardo, La donna perfetta (The Stepford Wives) fa al caso vostro. A metà strada tra il thriller e la commedia, questo film di Frank Oz parla proprio della vita di coppia, dei suoi problemi e di misteriose soluzioni ad essi. La forte e carismatica Joanna (Nicole Kidman) decide insieme a suo marito Walter (Matthew Broderick) di partecipare ad un programma per coppie infelici, per trovare una quadra perfetta al loro matrimonio; ma gli oscuri segreti dietro questa realtà idilliaca sono inimmaginabili.

Flashdance

Che si fa se voi volete guardare un film romantico ma la vostra metà è amante dei musical? La soluzione, ovviamente, è Flashdance, un must del 1983. Non potete non riassaporare la storia di Alex, aspirante ballerina col sogno di riscattarsi, non senza l’aiuto dell’affascinante Nick. Diretto da Adrian Lyne, il cast principale vede due giovanissimi Jennifer Beals e Michaeil Nouri. Un film non solo sull’amore ma anche sulla fiducia in sé, sulle note della cantante Irene Cara e di tanti famosi brani degli anni ’80.

Colazione da Tiffany

Dulcis in fundo, la nuovissima piattaforma streaming propone un catalogo ricco di grandi classici del passato. Dunque come non menzionare Colazione da Tiffany (1961), film di Blake Edwards basato sull’omonimo romanzo di Truman Capote. Qui l’iconica Audrey Hepburn interpreta la giovane Holly, newyorkese alla ricerca di un uomo maturo e ricco da sposare. E in quella che sembra un’ordinaria giornata, l’incontro con il nuovo vicino Paul (George Peppard) cambierà le carte in tavola. Questa commedia romantica d’altri tempi può sicuramente strappare più di un sorriso e far rivivere il fascino degli anni ’60. Se siete amanti dell’home video, potete anche acquistare Colazione da Tiffany in DVD o in versione Blu-Ray.