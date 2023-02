Ormai manca poco a San Valentino ed è arrivato il momento di organizzare nei minimi dettagli la giornata più romantica dell’anno. Festeggiandosi il 14 febbraio, siamo ancora in piena stagione invernale pertanto tra giornate corte e freddo, a volte la cosa di meglio da fare è stare a casa al calduccio guardando una bella serie TV o un film su Netflix. Per quanto riguarda i film, abbiamo già realizzato un piccolo elenco per voi, mentre in questo caso abbiamo deciso di darvi una mano stilando una lista di serie TV da guardare da soli o in compagnia della vostra dolce metà a San Valentino.

San Valentino: le migliori serie TV su Netflix

Love

Love è una serie televisiva originale Netflix creato da Judd Apatow e divenuta celebre per la sua capacità di essere tanto esilarante quanto brutale. Vi avvisiamo: non è una serie semplice come potrebbe sembrare poiché analizza nel dettaglio una relazione tra una anticonformista e cinica Mickey (Gillian Jacobs) e il dolce e gentile Gus (Paul Rust).

La serie non si tira indietro nel mostrare, nelle sue tre stagioni, ogni genere di situazione sentimentale e sessuale, anzi rappresentano il vero fulcro del racconto per raggiungere le verità più profonde e nascoste sulle relazioni. Forse non è proprio una serie da San Valentino, ma se non è il romanticismo puro che cercate, allora fa sicuramente al caso vostro. Se poi la vostra relazione si basa su momenti agrodolci, colpi di scena e situazioni difficili, allora potreste essere voi stessi i protagonisti di Love.

Crash Landing on You

C’è poco da fare: quando si parla di romanticismo le produzioni coreane sono sempre in prima linea. Tra queste spicca indubbiamente Crash Landing on You, una delle produzioni drammatiche romantiche più importanti di Netflix che in poche settimane ha conquistato il mondo intero, Italia compresa. Gli attori principali sono Hyun Bin e Son Ye-jin, una coppia nella vita reale, che hanno regalato un’interpretazione meravigliosa con una chimica talmente naturale da essere magica.

La storia racconta di una ragazza che mentre sta facendo parapendio, a causa di un improvviso tornado, si ritrova in Corea del Nord. Smarrita e spaventata, Yoon Se-ri incontra il capitano Ri Jeong-hyeok che si offre di aiutarla e riportarla a casa. Le difficoltà non sono poche e oltre al viaggio vengono introdotte una serie di sotto-trame inaspettate che rendono questo kdrama imperdibile e meraviglioso. Poi se voleste godere della fantastica fotografia della serie anche in formato cartaceo, potreste acquistare l’apposito artbook su Amazon.

Bridgerton

Bridgerton, di cui potete leggere anche le nostre recensioni della prima e della seconda stagione, è una delle serie di punta di Netflix. Creata da Chris Van Dusen, prodotta da Shonda Rhimes e basata sui romanzi di Julia Quinn (che potete recuperare su Amazon), è ambientata nel mondo dell’alta società londinese durante la Reggenza inglese. In questa utopica realtà non vi è razzismo e per di più la Regina è pure nera.

Seguendo la cronologia dei romanzi, ogni stagione è autoconclusiva e incentrata su uno dei fratelli Bridgerton: Daphne, Anthony, Benedict, Colin, Eloise, Francesca, Gregory e Hyacinth. Prima dell’uscita nel dicembre 2020, veniva descritta come una sorta di Gossip Girl ambientato nella Londra dell’Ottocento. In realtà tra prima e seconda stagione, la serie si è costruita una propria indipendenza e originalità e il tema dell’amore è trattato con grande forza, ma non prepotenza. Gli episodi non sono brevi ma andranno avanti senza che ve ne accorgerete.

The End of the F***ing World

The End of the F***ing World è una serie televisiva britannica creata da Jonathan Entwistle, interpretata da Alex Lawther e Jessica Barden e basata sull’omonimo fumetto di Charles Forsman (se non lo avete ancora letto, vi consigliamo di recuperarlo su Amazon).

La storia vede come protagonisti due ragazzi diciassettenni: James, convinto di essere uno psicopatico e alla ricerca di qualcuno da uccidere, e Alyssa, sua compagna di scuola ribelle, lunatica e insoddisfatta della propria vita, decidono di scappare insieme per sfuggire dagli schemi delle loro monotone vite. Due moderni Bonnie e Clyde che si ritrovano a vivere uno strano amore tra sensi di colpa e un brutale omicidio.

Emily in Paris

Emily in Paris è un’altra delle pietre miliari di Netflix (vi invitiamo a leggere anche la nostra recensione) tanto da aver ricevuto due candidature ai Golden Globe del 2021. La protagonista è Emily Cooper, una giovane ragazza che statunitense che si trasferisce a Parigi dopo aver trovato il lavoro dei sogni e una vita sentimentale super avvincente.

L’ideatore della serie è Darren Star, lo stesso di Sex and the City, pertanto potete già capire come anche questa serie ha la capacità di far evadere lo spettatore dalla realtà. Tra drammi lavorativi e amori sfuggenti verrete inglobati nel mondo di Emily tra desiderio e fantasie. Una serie piccante e romantica da vedere assolutamente a San Valentino.

Il ragazzo giusto

Concludiamo con questa piccola perla televisiva indiana composta da 6 episodi, basata sull’omonimo romanzo di Vikram Seth (che vi consigliamo di recuperare su Amazon). Al centro della storia c’è Lata (Tanya Maniktala), una vivace studentessa universitaria nata e cresciuta nel nord dell’India. Siamo agli inizi degli anni ’50 e il Paese è fortemente alla ricerca di un’identità propria come nazione indipendente. Le restrizioni, soprattutto per le donne, sono ancora tante, ma Lata decide di sfidare la tradizione e il desiderio della madre impicciona di trovarle un marito.

Combattuta tra seguire il dovere familiare e le naturali questioni di cuore, decide di seguire il proprio cuore tra gioie e drammi amorosi, mentre tre uomini molto diversi tra loro cercano di conquistarla. Alla fine intervengono anche la madre e il fratello che insistono affinché si sbrighi a scegliere uno dei tre, ma chi sarà quello giusto? Una storia leggera che in realtà mette in luce una realtà molto più complessa con intelligenza e dinamismo.