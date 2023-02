A San Valentino mancano ormai solo dodici giorni, e le migliori serie TV da recuperare attendono soltanto voi su Sky e NOW.Qualcuno sta già acquistando dolci, caramelle, confetti e preparando tutto l’occorrente per una serata speciale in compagnia del proprio compagno o della propria compagna di vita. Parliamo di amori infranti, di amori scoperti, di amori impossibili e amori che non si possono controllare in alcun modo possibile, ma anche di quegli amori che tutti vorremmo provare almeno una volta nella vita.

San Valentino: 5 serie TV romantiche da recuperare su NOW

Gossip Girl

Originariamente pubblicata nel 2007, proprio l’anno della stagione finale di THE O.C, Gossip Girl, ispirata ai romanzi di Cecily von Ziegesar, Gossip Girl è una serie televisiva americana che racconta la complicata storia di un privilegiato gruppo di ragazzi che ha finito il liceo e si ritrova a dover fare i conti con la vita di tutti i giorni tra feste, lavoro e tanto studio, alternando quest’ultimo a tanto amore, fin troppo sesso e innumerevoli tradimenti a profusione.

Un racconto, al tempo, considerato un vero e proprio fenomeno del momento come The Vampire Diaries con Nina Dobrev, con la sola differenza che non c’era Ian Somerhalder pronto a succhiare il sangue dal collo del classico malcapitato, bensì l’affascinante Ed Westwick nei panni di Chuck Bass, un ragazzo sempre pronto a seminare zizzania fra i suoi amici, tenendo gli occhi puntati in modo ambiguo sulla bellissima Blair Waldorf, interpretata da Leighton Meester.

La serie, ideata da Alessandro Genovesi, vede sulla scena Giovanni (Fabio De Luigi) e Chiara (Anita Caprioli), due sposini decisi a voler tagliare ogni rapporto a causa di un’incompatibilità ormai insostenibile. Chiara, infatti, vuole un uomo più sicuro di sé e meno ansioso, che abbia la testa sulle spalle e mantenga le promesse. Una lettera, infatti, è il modo utilizzato da Chiara per dire addio a suo marito, che entra in una voragine depressiva che lo porta quasi a isolarsi totalmente, specie con suo suocero Renato (Diego Abatantuono), con cui ha stretto un solidissimo rapporto d’amicizia.

Deciso però a volerla riconquistare, Giovanni è pronto a cambiare del tutto per soddisfarla e riprendersela, ascoltando il suo miglior amico Antonio (Alessandro Betti), che cerca di sostenerlo come può. Un racconto tra storia sentimentale e commedia, in cui il tema è solo uno: non occorre cambiare per qualcuno ha non ha più affetto per noi. Basta solo essere sé stessi, cominciando ad amarsi.

A casa tutti bene

Attualmente ancora in produzione e apprezzata sia dal pubblico che dalla critica, A casa tutti bene è una serie televisiva reboot dell’omonimo film diretto da Gabriele Muccino. Racconta le vicende di due famiglie dell’alta borghesia romana l’una diversa dall’altra, ma entrambe in conflitto a causa della morte improvvisa di un loro parente.

L’amore, sempre al centro del racconto, sembra essere l’unico rimedio per impedire a entrambe le famiglie di scontrarsi definitivamente in tribunale per accaparrarsi il ristorante San Pietro nel cuore pulsante di Roma. Una serie imperdibile per chiunque adori vedere drammi e amori impossibili unirsi per una sola notta e mai più.

Tratto dal libro L’amore dell’uomo che viaggiava nel tempo di Audrey Niffenegger, scritta e diretta da Steven Moffat (Doctor Who) Un amore senza tempo racconta la storia di Henry (Theo James) e Claire (Rose Leslie), una coppia innamorata che si ritrova a convivere con una bruttissima malattia genetica. A causa di un forte stress, derivato da momenti complessi e ingestibili, Henry è in grado di viaggiare nel tempo, perdendo anni della sua vita e con esso persino parti fondamentali della sua esistenza, andando avanti o indietro con l’orologio in modo del tutto imprevedibile. Non perde, però, il ricordo di Claire, che vive nelle sue memorie ovunque la sua orribile condizione lo conduca.

È una storia d’amore dolce, appassionante, coinvolgente e toccante, che tratta varie tematiche delicate e importante. Storie che non tutti sarebbero capaci di supportare, sostenere e continuare a perdurare. Il tempo, però, è sempre il miglior consigliere. Una storia imperdibile, impossibile da non inserire nella lista delle migliori serie televisive da recuperare a San Valentino.

Euphoria

Prodotta, creata e scritta da Sam Levinson, Euphoria è certamente una delle serie migliori disponibili su Sky e Now, nonché una delle più curate, appassionanti e coinvolgenti. Un gruppo di ragazzi adolescenti scopre l’amore e i drammi che esso comporta, mentre cerca in ogni modo soluzioni per andare avanti, tra droghe, alcol e stupefacenti.

Questi giovani, oltre a vivere delle prime esperienze complicate, scoprono loro stessi e le loro debolezze, ma soprattutto ad amare il prossimo e a volersi bene in modo reale. L’interpretazione di Zendaya nei panni di Rue Bennett, protagonista delle vicende, è stata premiata dalla critica specializzata, aggiudicandosi addirittura due Emmy (il primo nel 2020 e l’altro nel 2022).