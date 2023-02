Paramount Plus è una delle nuove piattaforme per lo streaming che, pian piano, sta prendendo piede. Il suo catalogo è tuttora in espansione, tra cult intramontabili, prodotti Paramount Pictures e nuove uscite. In occasione del San Valentino, potreste scegliere di recuperare qualche serie TV sull’amore, oppure uno show televisivo non prettamente sentimentale, ma che mostri al suo pubblico una coppia iconica. Per quanto il catalogo sia pieno di reality show, non siamo qui per consigliarvi Ex on the Beach. Vi segnaliamo invece per questo San Valentino 5 serie TV su Paramount Plus in cui scoprire nuove coppie o in cui ritrovarne di memorabili. E ricordate: non solo nelle commedie romantiche possono esserci grandi amori.

Scoprite come abbonarvi a Paramount Plus in pochi semplici passi

San Valentino: 5 serie TV su Paramount Plus da scoprire

Faking It

Faking It

Una grande bugia può celare una piccola verità. È quello che succede in Faking It, teen drama di Dana Min Goodman e Julia Wolov. Karma (Katie Stevens) e Amy (Rita Volk) sono migliori amiche divenute popolari al liceo da quando tutti credono che tra loro ci sia una relazione sentimentale. Mentre cercano di insinuare questo dubbio a tutti gli studenti, per una di loro quella nata come una bugia potrebbe non essere poi così lontana dalla realtà. Le tre stagioni vanno in onda per la prima volta su MTV nel 2014; è un drama leggero, poco impegnativo, perfetto per coccolarsi un po’ senza troppe pretese.

Californication

Californication

Tra le serie TV su Paramount Plus, come non citare Californication con la sua iconica e travagliata coppia? Sulla piattaforma streaming potete riscoprire il comedy-drama americano del 2007 con David Duchovny e Natasha McElhone nei panni del dissoluto scrittore Hank Moody e la carismatica Karen Van Der Beek. Dall’indubbio fascino anni Duemila, la prima stagione di Californication ne racchiude l’essenza, in una Los Angeles senza pietà. Riscoprirete musica, letteratura e arte di quel periodo, sperando sempre che i due vecchi innamorati, ormai separati, tornino a stare insieme. Se siete amanti dell’home video, potete anche acquistare Californication: The Complete Collection su Amazon.

Halo

Halo

Probabilmente tra le serie TV su Paramount Plus per San Valentino non vi aspettereste di leggere Halo, tratta dall’omonima saga videoludica nata con Bungie Studios (ora nelle mani di 343 Industries). Tuttavia gli amanti di quest’ultima forse avranno già capito il motivo. In questo racconto di fantascienza, che ruota intorno ad un epico conflitto del XXVI secolo tra l’umanità e una minaccia aliena, Covenant, lasciatevi trasportare dal rapporto magico di Mister Chief e Cortana, un’intelligenza artificiale. Una sorta di amore non detto, un legame platonico basato sul rispetto e sulla protezione che può fungere da esempio per tutti. In fondo, l’amore si può esprimere in innumerevoli modi. La serie fa il suo debutto nel 2022, ideata da Kyle Killen e Steven Kane.

I segreti di Twin Peaks

Twin Peaks

Siate sinceri: chi non si è mai lasciato intrigare dalla storia segreta tra Shelly Johnson e Bobby Briggs? E certamente non solo la loro… Se siete amanti del mistero, I segreti di Twin Peaks vi aspetta su Paramount Plus con le sue due stagioni. Lo show televisivo del 1990 vede l’attore Kyle MacLachlan agli inizi della sua carriera, nei panni di Dale Cooper, agente speciale dell’FBI che indaga sulla morte della giovane Laura Palmer nella cittadina di Twin Peaks. Omicidi, crimini, tante relazioni ricche di arcani da scoprire: lasciatevi affascinare da questo cult d’eccezione per un San Valentino pieno di flirt proibiti e amori segreti.

The Good Wife

The Good Wife

Perché non chiudere in bellezza con uno show televisivo tutt’altro che “rose e fiori”? The Good Wife narra la storia degli avvocati Alicia Florrick (Juliana Margulies) e Peter Florrick, suo marito, coinvolto in un’intricata rete di scandali. Un rapporto burrascoso il loro, tra separazioni, processi, rischiati divorzi, apparenti addii e inaspettati ritorni. E perché non insaporire il tutto con il personaggio di Will Gardner (Josh Charles), il cui ingresso nella vita di Alicia non farà altro che confondere le acque degli amori proibiti. Con un titolo ambiguo ma al tempo stesso emblematico, questo famoso drama americano è ricco di intrighi, e a partire dal 2009 getta le basi per note serie TV successive – basti pensare a Scandal di Shonda Rhimes, la madre di Grey’s Anatomy. Una curiosità: The Good Wife è ideata dai coniugi Robert e Michelle King; come non farsi conquistare per San Valentino da un racconto scritto da due innamorati?