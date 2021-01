Sandman: Audible e DC ordinano altre due episodi

Audible e DC hanno annunciato che sono stati ordinati altri due episodi dell’audio-drama Sandman, che si intitoleranno Sandman: Atto II e Sandman: Atto III.

Sulla piattaforma proprietaria di Amazon per l’ascolto degli audio-libri, Sandman ha battuto ogni record per il maggior numero di preordini di qualsiasi titolo “Audible Original” e si è guadagnato il primato di essere “l’Audible Original più venduto nella storia dell’azienda“. Inoltre, ha occupato il primo posto nell’elenco dei best seller nella categoria “audio fiction” del New York Times a luglio e agosto 2020.

A dirigere e adattare i nuovi due audio-episodi ci sarà Dirk Maggs, insieme alle narrazioni di Neil Gaiman, che tornerà anche come direttore creativo e co-produttore esecutivo.

In merito a Sandman, si è così espressa Rachel Ghiazza, vice presidente esecutivo di Audible:

“Dopo il suo esordio incredibilmente riuscito su Audible la scorsa estate, Sandman ha entusiasmato il pubblico e ha stabilito un nuovo standard per gli Audible Originals, che è una testimonianza della qualità delle esperienze audio che stiamo creando in Audible e dell’appetito dei nostri ascoltatori per loro. L’azienda è orgogliosa di essere una casa per visionari creativi che stanno dando vita a storie straordinariamente coinvolgenti come Sandman. Non vediamo l’ora che gli ascoltatori entrino di nuovo all’interno della storia, per offrirgli ancora più cose da aspettarsi.”

Anche il suo creatore, Neil Gaiman, ha voluto dire qualcosa in proposito:

“È stato emozionante far parte del titolo di Audible più venduto e vederlo battere i record. Sono entusiasta di scoprire quali altre sorprese ha in serbo genio Dirk Maggs nei prossimi episodi. È come fare film per l’orecchio, che vanno direttamente al cervello. E presto sarà il momento di incontrare tutta la famiglia, poi di tornare all’Inferno ancora una volta, mentre Morpheus affronta Lucifero in Season of Mists”.

Sandman ha ricevuto anche una localizzazione italiana, con un cast di doppiatori stellare: Riccardo Rossi, Stefano Crescentini, Martina Felli, Ilaria Stagni, Luca Biagini, Alessandro Campaiola, Nanni Baldini e Alessia Amendola rendono davvero giustizia all’opera originale.