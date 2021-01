Sandman: annunciato il cast principale

Netflix produrrà una serie in live-action di Sandman, la popolare serie a fumetti scritta e ideata da Neil Gaiman per DC Comics, della quale è stato da poco annunciato il cast principale.

Il cast principale della nuova produzione del colosso di streaming sarà composto da Tom Sturridge che interpreterà Sogno, Gwendoline Christie nel ruolo di Lucifer, Vivienne Acheampong sarà Lucienne, Boyd Holbrook interpreterà il Corinzio, Charles Dance sarà Roderick Burgess, Asim Chaudhry nel ruolo di Abele e Sanjeev Bhaskar, invece, in quello di Caino.

Insieme a questi, Deadline riporta che anche Taron Egerton, la star di Kingsman, sarà nel cast, anche se non si sa bene in che ruolo (ma è ancora tutto da verificare).

La serie sarà basata sulla serie di fumetti “The Sandman” creata per DC Comics da Neil Gaiman e seguirà le vicende delle persone e i luoghi colpiti da Morfeo, il re dei sogni, mentre ripara gli errori cosmici e umani che ha commesso durante la sua vasta esistenza.

In una recente dichiarazione, lo stesso Gaiman si è espresso così, riguardo alla serie e ai suoi personaggi:

“Negli ultimi trentatré anni, i personaggi di Sandman hanno respirato, camminato e parlato nella mia testa. Sono incredibilmente felice che ora, finalmente, riescano a uscirvi per entrare nella realtà. Non vedo l’ora che le persone là fuori vedano quello che abbiamo visto come Sogno e gli altri prendono vita, e questa vita appartiene ad alcuni dei migliori attori là fuori. Questo è sorprendente, e sono molto grato ai professionisti della recitazione e a tutti i collaboratori di “The Sandman”: Netflix, Warner Bros., DC, Allan Heinberg e David Goyer, e alle legioni di artigiani e geni dello show, che si sono impegnati per trasformare il più selvaggio di tutti i miei sogni in realtà.”