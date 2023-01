Dopo il breve teaser di ieri sera è finalmente arrivato in rete il trailer ufficiale di Evil Dead: Rise, nuovo capitolo dell’iconico franchise horror creato da Sam Raimi. Il film arriverà nelle sale italiane il 20 aprile con il titolo di La Casa – Il Risveglio del Male, spostando l’azione dai boschi alla città. E come si evince dal video, promette un sanguinolento ritorno ai vecchi fasti del franchise.

Il sanguinolento trailer ufficiale di Evil Dead: Rise

Evil Dead: Rise racconta l’intricata vicenda di due sorelle intente a riavvicinarsi tra loro, interpretate da Alyssa Sutherland e Lily Sullivan, il cui ricongiungimento viene interrotto dall’ascesa di demoni in carne e ossa, che le spingono a una battaglia primordiale per la sopravvivenza mentre affrontano il loro incubo peggiore. Bruce Campbell, interprete dell’iconico Ash Williams, farà parte del progetto nelle vesti di produttore esecutivo e ha promesso ai fan il capitolo più violento e spaventoso dell’intera saga. Inizialmente Evil Dead: Rise avrebbe dovuto avere una distribuzione esclusiva su HBO Max, ma nel corso dell’estate del 2022 Warner ha deciso di cambiare strategia, annunciando un’uscita nelle sale. La produzione di Evil Dead Rise è durata da giugno a ottobre 2021: per l’occasione sono stati utilizzati ben 6.500 litri di sangue finto.

Il film sarà diretto da Lee Cronin, affiancato dal direttore della fotografia Dave Garbett, dal production designer Nick Bassett, dal montatore Bryan Shaw e dalla costumista Sarah Voon. Il regista è stato scelto appositamente da Cambpell e Raimi dopo il suo debutto da cineasta nel mondo dell’horror con The Hole in the Ground. L’idea di un capitolo interamente al femminile è stata accolta positivamente da Bruce Campbell, che ha augurato il meglio alle nuove protagoniste, spiegando come il franchise necessitasse di una svecchiata.