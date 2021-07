Sanpei il Ragazzo Pescatore – Tribute Edition in arrivo in autunno

Forse, ai più giovani tra di noi, il nome di Sanpei Mihira potrà anche non dire granché, ma per chi ha vissuto in pieno gli anni ’80 e ’90, il nome del “Ragazzo Pescatore” (di cui potete acquistare una tshirt a tema a questo link) è stampato a chiare lettere nella memoria! Per tutti, sia che facciate parte della “vecchia” o della “nuova” guardia, è invece la notizia che Star Comics ha deciso di ripubblicare una versione di gran lusso del manga, intitolata Sanpei il Ragazzo Pescatore – Tribute Edition.

Questa nuova edizione di questo classico fondamentale della cultura pop di fine secolo, uscirà a partire dal prossimo novembre per commemorare il primo anniversario della scomparsa di Takao Yaguchi, il mangaka “padre” di Sanpei (o Sampei, come è stato tradotto nelle edizioni italiane).

Sanpei il Ragazzo Pescatore – Tribute Edition sarà composta da 12 volumi in formato extra, e andrà a riprendere tutte le più appassionanti avventure del pescatore più abile del Giappone. Vedremo ancora quindi il nostro Sanpei alle prese con pesci mostruosi, antiche leggende, sfide al limite dell’impossibile e pericoli vari, il tutto affrontato con la sua ormai leggendaria ironia e con il suo spirito di adattamento e inventiva che, episodio dopo episodio, ha contribuito a fare di Sanpei, semplice ragazzo di campagna appassionato di pesca con la canna, una vera e propria leggenda!

Accompagnato dall’inossidabile nonno paterno Ippei, e dal misterioso e talentuoso Gyoshin, Sanpei si confronterà ancora una volta con situazioni di pesca al limite dell’impossibile, apprendendo nel frattempo tecniche nuove e vere e proprie filosofie di vita, usando quindi la pesca come scusante per una crescita personale non soltanto interiore.

Non ci resta dunque che aspettare l’autunno, per poter così godere di questo Sanpei il Ragazzo Pescatore – Tribute Edition, andando a riscoprire uno dei personaggi più mitici della nostra infanzia o, perché no, scoprendo un nuovo e interessantissimo eroe, in grado di donarci ore e ore di puro divertimento.