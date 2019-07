Hello Kitty libera in Europa! Multa milionaria a Sanrio dall’antitrust UE

L'azienda giapponese Sanrio multata di 6,2 milioni di euro dall'UE, limitava la concorrenza dei prodotti Hello Kitty nei Paesei europei.

Brutta batosta per Sanrio, l’antitrust dell’UE ha multato l’azienda giapponese per 6,2 milioni di euro per aver impedito a commercianti di terze parti la vendita del merchandise dedicato ad Hello Kitty ad altri Paesi all’interno del mercato unico.

Nello specifico parliamo della violazione dell’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), che vieta tassativamente ogni accordo tra società che restingono o impediscono la concorrenza all’interno del mercato unico UE.

Ci sono voluti più di due anni d’indagini, ma adesso la Commissione UE può attestare che le pratiche illegali svolte da Sanrio Company Ltd. dal gennaio del 2008 al dicembre del 2018 per quasi undici anni, hanno creato illegalmente delle barriere limitando i commercianti l’accesso a vendite transfrontaliere autorizzate all’interno del mercato unico violando le norme dell’UE sulla concorrenza. Nel mirino delle indagini ci sono anche Universal Studios (ancora sotto indagine nel momento in cui vi stiamo scrivendo, e Nike, che ha dovuto invece pagare una multa ben più salata della quota di 12,5 milioni di dollari. La sanzione destinata a Sanrio è scontata del 40%, perché, si legge nella nota diffusa agli organi di stampa, “ha cooperato al di là dei propri obblighi giuridici, fornendo informazioni in grado di stabilire in modo determinante l’effettiva durata pdell’infrazione, ammettendo il proprio coinvolgimento nella violazione delle norme UE in materia di concorrenza.”

Margrethe Vestager, Commissaria alla Concorrenza ha dichiarato: “La decisione di oggi conferma che è illegale l’impedimento ad operatori di terze parti di vendita di prodotti soggetti a licenza in altri paesi, così facendo viene ridotta la possibilità di scelta per i consumatori che si trovano a misurarsi con un aumento considerevole dei prezzi contrario all’antitrust”, conclude dicendo “Ora i consumatori che compreranno una tazza dedicata ad Hello Kitty o un giocattolo di Chocolat, potranno avere la possibilità di acquistarli ovunque in Europa ai prezzi più vantaggiosi.”