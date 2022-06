La messa in onda di Obi-Wan Kenobi su Disney+ ha fatto riemergere uno dei punti più dibattuti dai fan di Star Wars, ossia lo sviluppo futuro del franchise. La serie dedicata al celebre maestro Jedi sta facendo emergere delle perplessità sull’evoluzione della continuity del Canon, che sembra faticare a trovare una coerenza all’interno del grande schermo, come dimostrato dalla Trilogia Sequel (Il Risveglio della Forza, Gli ultimi Jedi, L’Ascesa di Skywalker), e sul servizio streaming di Disney dalle recenti serie ambientata nella galassia lontana, lontana, come The Book of Boba Fett e, ora, Obi-Wan Kenobi. Solo The Mandalorian ha mostrato di raccogliere il consenso del fandom, un dettaglio non sfuggito alla dirigenza Disney. Ma come indirizzare il futuro del franchise? Secondo la presidente di LucasFilm, Kathleeen Keeendy, saranno i videogiochi di Star Wars a dare una rotta.

Alla luce delle recenti difficoltò, saranno i videogiochi a tracciare il futuro di Star Wars?

Sin dai tempi dell’Universo Espando, noto ora come Legends, lo sviluppo della continuity di Star Wars si è affidata spesso al mondo dei pixel. Da produzione multimediali come Star Wars: Shadow of the Empire a cult come X-Wing vs Tie-Fighter, senza dimenticare l’apprezzato ciclo di Kyle Katarn (iniziato con Star Wars: Dark Forces e culminato con Jedi Academy), i videogiochi hanno dato ulteriore spessore alla continuity del franchise, contribuendo a una cura narrativa apprezzata che ha portato alla nascita di personaggi come Xyzor, Talon Karrde o Mara Jade. Una ricchezza e solidità delle trame, pensate per coinvolgere attivamente i giocatori, che sono state considerate come un esempio di scrittura e difesa della lore di Star Wars, un apprezzamento che si è rivolto anche alla recente produzione videoludica della saga, come Star Wars: Jedi – Fallen Order, considerato Canon.

Non è sfuggito ai fan della saga che il protagonista di Jedi Fallen Order, Cal Kestis, sia stato citato anche in Obi-Wan Kenobi, quando Ben durante la sua rapida permanenza nel rifugio del Cammino rivedere alcuni nomi di Jedi passati da quella tappa del viaggio per la salvezza. Gli eventi di Obi-Wan Kenobi e di Star Wars: Jedi – Fallen Order sono ambientati entrambi nel periodo noto come l’Ascesa dell’Impero, ossia gli anni che intercorrono tra La Vendetta dei Sith e Una Nuova Speranza. La cura con cui è stata scritta la trama del videogioco citata, ha portato i vertici di LucasFilm e Disney a valutare come la scrittura della trama dell’avventura in pixel di Star Wars sia indice che proprio al comparto videoludico si debba guardare per avere un’idea di come evolvere la saga.

Una concezione che Kathleen Kennedy ha precisato durante un’intervista con Empire:

“E’ divertente, più scopro come vengono scritti i videogiochi, con una visione di uno storytelling solido richiesto nello sviluppo di un ambiente di gioco in cui si sta costruendo una storia unica, più vedo come tutto questo sia vicino a come raccontare Star Wars. Siamo intenzionati a portare elementi dai giochi, perché ci sono molte persone che lavorano a Star Wars. Ci stiamo divertendo nell’identificare chi porterà aventi certe trame, e come inserire i diversi riferimenti nelle trame. Si vuole sempre che ci sia una storia dietro tutto ciò che succede in Star Wars. E su questo stiamo ragionando molto”

Durante la scorsa edizione della Star Wars Celebration, uno degli annunci più apprezzati dal fandom ha riguardato il seguito di Star Wars: Jedi -Fallen Order, il cui titolo sarà Jedi Survivor, la cui uscita è prevista nel 2023. La continua definizione degli eventi intercorsi tra la Trilogia Prequel e la Trilogia Originale pare quindi proseguire.

