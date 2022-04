Grazie alla collaborazione tra due aziende cinesi, Infinity Studio e Penguin Toys ecco arrivare Sauron, il busto life-size replica del creatore dell’Unico Anello, che grazie ai suoi 175 cm di altezza promette di stupire (o ghermire) ogni collezionista della saga.

Sauron a.k.a. il Signore di Mordor

Molti non ci fanno nemmeno caso, ma quando parliamo de Il Signore degli Anelli, quel Signore è riferito a Sauron, l’Oscuro Signore di Mordor, creatore dell’Unico Anello e di tutti gli altri utilizzati per ingannare e soggiogare al suo volere Nani, Uomini ed Elfi. Sauron è un personaggio che fa parte di Arda, l’universo narrativo creato dallo scrittore inglese J. R. R. Tolkien. Prima degli eventi narrati ne Il Signore degli Anelli con la nascita della Compagnia dell’Anello e della missione per distruggerlo tra le fiamme del Monte Fato, il destino di Sauron lo fece scontrare contro Isildur, Re di Gondor a capo dell’esercito nato dall’alleanza tra Uomini ed Elfi. Ma le vicende legate a Sauron sono ben più radicate nel fantastico mondo di Arda, oltre ad essere citato più volte nello Hobbit come il Negromante, la sua presenza e le sue origini sono in parte descritte in Racconti Incompiuti e ne Il Silmarillion che descrivono gli eventi narrati durante la Prima e la Seconda Era.

Sauron, che Busto!

Grazie alla recente acquisizione di Amazon dei diritti legati al brand The Lord of The Rings, e alla sua prossima serie televisiva, The Rings of Power, è tornato anche alla ribalta l’interesse per i prodotti legati alla saga cinematografica che ha fatto riscoprire il genere fantasy a una generazione intera. Parliamo di un prodotto di un certo tipo, ve ne sarete accorti guardando le foto ufficiali qui sopra, quindi non stupitevi del prezzo perché vi diciamo che per la sua realizzazione sono stati necessari quasi 60 kg di Polystone, un materiale composito di resina e pietra più tutti altri materiali come il tessuto per il mantello e l’utilizzo di innesti di parti a led.

Dove Trovarlo…e a che prezzo?

Abbiamo volutamente lasciato queste informazioni per ultime perché non volevamo condizionarvi nell’acquisto e se una cosa piace, oh, chi siamo noi per giudicare… C’è chi si acquista la replica dell’Anello e chi magari si prende un Busto di 60 kg. Ma bando alle ciance, passiamo alle informazioni serie, Sauron, il busto di Infinity Studio è già in preordine sul sito di Sideshow ad un prezzo di quasi 4.700,00 euro e sarà disponibile sul mercato dal mese di Aprile 2023 con una tiratura super limitata a 99 pezzi al mondo.

Verrete soggiogati al potere del Busto di Sauron? In ogni caso potete recuperare anche la super-mega edizione da collezione in 4k (Middle Earth Ultimate Collector’s Edition) comprendente tutti i film della saga cinematografica rimasterizzati e con una serie di gadget esclusivi!