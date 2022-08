Dopo aver terrorizzato milioni di fan in tutto il mondo il franchise di Saw si appresta a tornare sul grande schermo. Lionsgate ha infatti confermato lo sviluppo di Saw 10, film che promette un grande ritorno alle origini con nuove trappole contorte e ingegnose e un nuovo mistero da risolvere. Il decimo capitolo non avrà nulla a che vedere con lo spinoff Spiral: From the Book of Saw, uscito lo scorso anno e con Chris Rock nelle vesti di protagonista.

Data di uscita e regista di Saw 10

Saw 10 arriverà nelle sale il 17 ottobre 2023 giusto in tempo per Halloween. A dirigerlo ci penserà Kevin Greutert, che in precedenza ha diretto Saw VI e Saw: The Final Chapter, oltre ad essere stato il montatore dei primi cinque film. Si vocifera che a bordo del nuovo capitolo possa tornare anche Tobin Bell nei panni di Jigsaw, villain principale dell’intero franchise. Nell’annunciare il nuovo film, i produttori hanno così dichiarato: Abbiamo ascoltato ciò che i fan hanno chiesto e stiamo lavorando sodo per pianificare un film che possano adorare sia gli appassionati di Saw che i fan dell’horror in generale. Per questi motivi abbiamo deciso di affidarci a Kevin Greutert, il regista di Saw VI, che è ancora uno dei capitoli preferiti dai fan”.

Il franchise di Saw L’Enigmista, lanciato nel 2004 con il primo film diretto da James Wan, ha incassato oltre 1 miliardo di dollari al box office ed è diventato parte della cultura pop a livello globale. Ne sono scaturiti anche dei videogame per console e PC. Tutto partì da un semplice escamotage narrativo: Due uomini si svegliano incatenati in una stanza e trovano un corpo senza vita al centro di quello spazio. Una voce sconosciuta li li schiera, senza via di scampo, l’uno contro l’altro. Staremo a vedere se il decimo film riuscirà a restituire nuova linfa vitale al franchise.