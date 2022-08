Magic Spellslingers, il nuovo gioco digitale di carte collezionabili ambientato nel multiverso di Magic: The Gathering (disponibile per l’acquisto online), è disponibile in pre-lancio su su Android, iOS e PC.

Spellslingers è un nuovo gioco basato sull’universo di Magic: The Gathering, ma incentrato sul combattimento rapido tra alcuni degli iconici eroi di questo gioco di carte. Spellslingers sarà un’esperienza nuova, ma al tempo stesso familiare, per tutti gli appassionati di Magic, poiché il gioco darà vita a partite rapide, ma al tempo stesso connotate dalla tipica profondità strategica che caratterizza il popolare gioco di carte collezionabili.

Spellslingers: di che si tratta?

Spellslingers si ispira a elementi famosi del gameplay di Magic, ma presenta nuove meccaniche di attacco e difesa, un sistema terre personalizzabili e un’interfaccia adatta anche al gioco su mobile.

Tra i cambiamenti apportati dal gioco vi sarà l’introduzione delle Trappole, carte che vanno a sostituire la categoria degli Istantanei, e che prevedono condizioni di attivazione specifiche una volta impostate. Per quel che riguarda gli Artefatti, questi hanno un numero limitato di usi che variano da carta a carta prima di esaurirsi e finire nel Cimitero.

Spellslingers avrà un sistema di ricompense che comprendono monete d’oro, cristalli blu alle carte gratuite.

Al centro della vicenda un’arena in cui i personaggi potranno sfidarsi per rivendicare il titolo di campione.

A scendere nell’arena alcuni dei personaggi di Magic più conosciuti e amati, ritratti però con un nuovo stile più cartoonesco e accattivante, tra cui Chandra, Liliana, Nissa, Ajani e Jace. Quelli citati non saranno gli unici personaggi disponibili in questa fase di pre-lancio, infatti Spellslingers metterà a disposizione ben sedici mazzi tematici, costruiti intorno ad altrettanti personaggi.

All’avvio del gioco si potrà scegliere un personaggio, per poi sbloccarne altri con il susseguirsi delle partite.

Ognuno dei mazzi sarà composto da da 30 carte che rifletteranno dalla personalità, dalle abilità e dallo stile unico del rispettivo Planesewalker, ma sarà possibile, esattamente come avviene in Magic: The Gathering, personalizzare uno dei mazzi precostruiti o addirittura crearne uno da zero, utilizzando le carte sbloccate.

Spellslingers non sarà solo un’esperienza single player, infatti il gioco avrà anche funzioni multigiocatore, come la possibilità di formare o entrare a far parte di una squadra, in cui si potranno scambiare o condividere carte con gli altri membri.