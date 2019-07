Scarlet Witch da Avengers: Infinity War per Tamashii Nations

Scarlet Witch è la nuova proposta in Uscita di Tamnashii Nations per la linea S.H. Figuarts dedicata ai personaggi di Avengers: Infinity War

Dopo diversi mesi di pausa, Tamashii Nations ha annunciato l’arrivo di un nuovo personaggio inedito (tra l’altro già visto come prototipo in alcune fiere alcuni mesi fa) nella linea S.H. Figuarts appartenente alla saga di Avengers: Infinity War, molto atteso dai fan collezionistici; ovvero Wanda meglio conosciuta al cinema come Scarlet Witch.

Anche in questo caso la figure sarà completamente in scala con tutti i personaggi già usciti precedentemente della linea Marvel, sarà alta 15 cm circa realizzata tutta in plastica e completamente snodabile per assumere qualsiasi tipo di posa e simulare anche le pose dei film. All’interno della confezione troveremo come sempre delle parti intercambiabili per la figure per poter utilizzare per le varie pose, tra cui un volto, una serie di mani intercambiabili e degli effetti che simulano il potere della magia di Scarlet.

Il personaggio di Wanda Maximoff interpretata da Elizabeth Olsen nel Marvel Cinematic Universe fa la sua prima comparsa in una delle scene post-credits di Captain America: The winter soldier, per poi debuttare come vera e propria protagonista in Avengers : Age of Ultron. Meglio conosciuta come Scarlet Witch, Wanda ha un fratello gemello conosciuto come Quicksilver ( Pietro Maximoff ) ma per problemi di diritti cinematografici al tempo appartenei alla Fox, non vengono mai definiti come X-Men ma solamente come “esseri umani” potenziati e i loro poteri fatti derivare dall’effetto di una delle gemme dell’infinito.

Il costo di questa figure sarà di 6.600 Yen ed uscirà nel mese di gennaio 2020 in Giappone.

Al momento non abbiamo notizie relative alla distribuzione della figure al di fuori dei confini giapponesi data la presenza di alcuni problemi legati ai diritti dei marchi utilizzati.