Scarlet Witch, la nuova statua di Kotobukiya

Da Kotobukiya arriva un nuovo annuncio per la sua linea di statue ARTFX Premier, una serie di statiche tutte dedicate ai super eroi di casa Marvel. L’ultima annunciata, terza uscita per un personaggio femminile è Scarlet Witch la potente mutante entrata a far parte degli Avengers. La serie ARTFX Premier si distingue da altri prodotti della casa giapponese per un notevole balzo qualitativo nella scelta dei materiali e dettagli grazie ai quali si è raggiunta una qualità mai vista prima per prodotti simili in questa scala.

Scarlet Witch, il cui nome reale è Wanda Maximoff, è uno dei personaggi dei comics americani che fanno parte della Marvel Comics. La prima comparsa cartacea risale al 1964 in X-Men Vol.1. Wanda è una mutante strabiliante, dotata della capacità di alterare la realtà a suo piacimento. In origine è figlia di Magneto e sorella gemella di Quicksilver e dopo una fase iniziale in cui è avversaria degli X-Men diviene, come spesso accade, una supereroina entrando addirittura tra i principali membri dei Vendicatori. Molti ritengono che possa essere la mutante più potente del multiverso, sbalzando “colleghi ben più noti” tra i mutanti di livello omega.

La figure proposta da Kotobukiya vede la bella mutante ergersi in volo con il suo costume ispirato al fumetto a lei dedicato del 2016. L’incredibile lavoro svolto da Kotobukiya si vede già nei dettagli utilizzati per ricreare gli effetti del suo potere di alterazione della realtà, associato ad emanazioni di colore rosso trasparente. L’intera statua è ricca di minuziosi dettagli frutto del lavoro certosino del team di scultori che hanno saputo conferire anche un effetto di movimento ai capelli che sfumano dal castano al rosso evidenziando la luce dei suoi poteri.

La statua di Scarlet Witch è al momento disponibile in preordine su Sideshow.com ad un prezzo suggerito di 166 € con uscita stimata per il mese di Novembre 2020.