Scarpe da running | Le migliori da regalare a Natale

Il Natale è oramai dietro l’angolo e, con lui, anche tutto quello che ne consegue. Se siete quindi ancora alla ricerca di qualche regalo e avete un amico particolarmente sportivo, a potervi fare una gran bella figura sono sicuramente delle scarpe da running, un prodotto a dir poco imprescindibile per qualsiasi amante dello sport che si rispetti. Grazie a un profondo studio dell’ergonomia e dei materiali, le migliori scarpe da running sul mercato riescono infatti a rivelarsi delle perfetti alleate in numerose situazioni e rendere le corsette più o meno abituali ancor più piacevoli. Un qualcosa di perfetto, insomma, da regalare o, perché no, anche regalarsi a Natale.

Non solo con le migliori scarpe da running si va però a correre: avete già dato un’occhiata a quelle che sono le migliori felpe da running da regalare a Natale?

Le migliori scarpe da running da regalare a Natale

Mizuno Wave Rider 25

Non potevamo che iniziare questa lista delle migliori scarpe da running da regalare a Natale se non con un grande classico come le Mizuno Wave Rider 25. Si tratta di un prodotto perfetto per le lunghe distanze e per ogni tipologia di appoggio, consigliato tanto per i corridori esperti che per chi si sta avvicinando solo ora a questo meraviglioso mondo.

VEDI SU AMAZON – Uomo

VEDI SU AMAZON – Donna

Nike Air Zoom Pegasus 38

Leggere e reattive: le Nike Air Zoom Pegasus 38 sono sicuramente una delle scarpe da running più apprezzate in circolazione, soprattutto da chi ama cimentarsi in brevi e medie distanze. Un prodotto di grande qualità pensato per ottenere la massima velocità e reattività possibile, al netto di un’armortizzazione che, per forza di cose, è quindi meno presente che in altri prodotti.

VEDI SU AMAZON – Uomo

VEDI SU AMAZON – Donna

Asics GT 2000 9

Se siete alla ricerca di un paio di scarpe da running stabili e ammortizzate, perfette per cercare di limitare il più possibile gli infortuni, a fare al caso vostro sono sicuramente le Asics GT 2000 9. Questo prodotto è infatti dotato, oltre che di uno stile indiscutibile, anche di un’ergonomia pensata appositamente per sostenere il piede durante la corsa e proteggerci così il più possibile da eventuali spiacevoli inconvenienti.

VEDI SU AMAZON – Uomo

VEDI SU AMAZON – Donna

Brooks Ghost 14

Un altro paio di scarpe da running tra le migliori da regalare o regalarsi a Natale sono sicuramente le Brooks Ghost 14. Grazie a una grande ammortizzazione e una stabilità studiata a puntino, le Ghost 14 sono infatti in grado di rivelarsi un perfetto alleato per chi vuole comfort e supporto, evitando di conseguenza eventuali dolori al piede in seguito anche agli allenamenti più impegnativi. Certo, non sono adatte ai velocisti, ma per chi vuole farsi delle corsette sulla medio/lunga distanza le Ghost 14 sono in grado di regalare grandi soddisfazioni.

VEDI SU AMAZON – Uomo

VEDI SU AMAZON – Donna

Mizuno Wave Prophecy

Il running, si sa, è un ottimo sport anche per chi vuol perdere peso e ottenere una salute migliore. Per questa categoria di persone sono ovviamente consigliate delle scarpe da running apposite, capaci di ammortizzare al massimo gli impatti del piede con il terreno e supportare così il runner nella corsa. Le migliori scarpe da running da regalare a Natale per questa occasione sono sicuramente le comodissime Mizuno Wave Prophecy, studiate appositamente per essere stabili e ammortizzate.

VEDI SU AMAZON – Uomo

VEDI SU AMAZON – Donna

Nike Revolution 5

Chi ha detto che le migliori scarpe da running devono essere per forza costose? Sicuramente non Nike, visto che le sue Revolution 5 sono un prodotto di alta qualità disponibile a un prezzo decisamente abbordabile. Magari non esattamente all’altezza di quanto visto fino a ora, ma comunque perfette per chiunque voglia iniziare a cimentarsi in questa disciplina o fare una corsa ogni tanto.

VEDI SU AMAZON – Uomo

VEDI SU AMAZON – Donna