Scavare a Fondo: Pendragon Game Studio annuncia l’espansione per Detective – Sulla Scena del Crimine

Da Pendragon Game Studio arriva Scavare a Fondo, la nuova espansione del gioco di investigazione Detective – Sulla Scena del Crimine, una crime story per 1-5 giocatori.

All’interno della collana Detective – Crimini d’Autore, nel 2018 Pendragon Game Studio portava in Italia il gioco di investigazione e deduzione Detective – Sulla Scena del Crimine, di Ignacy Trzewiczek, Przemysław Rymer e Jakub Łapot. Il gioco per 1-5 giocatori si basa sulla risoluzione di cinque diversi casi con un filo conduttore comune, i quali andranno a formare così un’unica, intricata trama con un alto tasso di coinvolgimento.

Il gioco, must per gli amanti dei generi crime e procedural, contempla tra le sue meccaniche anche l’utilizzo di uno strumento particolare: il database Antares, un archivio digitale che integra le informazioni contenute nella confezione del gioco con i profili dei sospetti, interrogatori e alcune prove, consultabili tramite internet. Il database è un aspetto fondamentale di Detective – Scena del Crimine poiché permette di caricare il rapporto finale relativo ai casi e scoprire così se sono stati risolti o meno.

Adesso sarà possibile integrare il gioco base con l’espansione Scavare a Fondo, la quale si basa su un’esperienza di gioco inedita in cui i giocatori saranno chiamati ad investigare nei panni di un detective nella Boston degli anni ’70: anche in questo caso è previsto l’utilizzo del peculiare database Antares, ma la meccanica è declinata nel contesto dell’epoca, quando era ancora impensabile avere a disposizione gli strumenti e le informazioni messe a disposizione oggi da internet.

L’espansione Scavare a Fondo è ideata dal board game designer Rob Daviau e, come sempre, è pensata per 1-5 giocatori, i quali dovranno utilizzare le informazioni iniziali fornite dal gioco con l’incipit del caso per indagare sulla scomparsa di un politico, in un contesto cittadino acceso da sommosse, lotte razziali e proteste. Il detective che seguirà il caso – il quale sembra il tipico duro da film anni ’70 pronto ad usare le cattive, vestito della sua giacca di pelle e a bordo della sua bellissima macchina – dovrà muoversi quindi in un campo ribollente di tensione che, si presuppone, avrà delle conseguenze anche sul caso.

L’esperienza di gioco immersiva e coinvolgente data dalle investigazioni di Detective – Sulla Scena del Crimine sarà integrata così da Scavare a Fondo, espansione pensata per questa crime story, in edizione italiana, la cui uscita è fissata per giugno 2020.