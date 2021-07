Se non si è mai praticato l’hobby del cosplay come è possibile scegliere un personaggio da interpretare? Questa è la domanda che ci viene posta più frequentemente in assoluto da chiunque non abbia mai provato a fare cosplay prima!

La risposta che viene generalmente data a chi pone questa domanda è quella di scegliere un personaggio che ci piace, al quale siamo legati, ricercato spesso nelle passioni della nostra infanzia, ma c’è chi non si accontenta e pone diverse obiezioni che spaziano dal “ma non ci assomiglio” al “il costume come lo faccio?” , “ è troppo difficile”, “non so se poi mi sentirei a mio agio”.

Di fatto anche il nostro consiglio è quello di scegliere un personaggio che amiamo prima di tutto, dato che questo ci permette di avere più confidenza con il personaggio stesso e trovarci avvantaggiati durante la sua interpretazione perché lo conosciamo benissimo.

Quindi il primo step per scegliere un personaggio di cui fare il cosplay, è certamente quello di pensare a quali personaggi amiamo, e scriverli su un foglio, come fosse una lista.

Scegliere un personaggio per iniziare a fare cosplay: il costume

Se il vostro scoglio da superare è quello di come fare il costume sarà necessario iniziare a selezionare un personaggio tenendo conto della complessità del suo abito. I costumi con abiti più comuni possono essere reperiti più facilmente, e questo vi darà la possibilità di acquistare dei pezzi già fatti per dedicarvi solo ed esclusivamente alle modifiche e all’ assemblaggio dei pezzi.

Questo trucco funziona bene all’ inizio, quando ancora non si ha dimestichezza con la macchina da cucire, con i cartamodelli e non si è ancora entrati in quel meccanismo mentale di consapevolezza per la quale ci riusciamo a fidare delle nostre capacità creative e manuali. Molte persone per iniziare decidono di commissionare l’ abito a terzi, oppure di comprarlo interamente da qualche sito già confezionato, per ovviare al problema.

Altre cercano degli abiti che possono adattare, ma magari preferiscono evitare di utilizzare lenti a contatto, nel caso siano poco pratici, o delle parrucche, preferendo utilizzare i propri capelli acconciati come quelli del personaggio stesso.

In questo caso scegliere un personaggio significa anche selezionarlo per somiglianza, o perché, in definitiva, ci risulta più comoda e pratica la realizzazione dello stesso.

Come dicevamo, molte persone hanno paura di cimentarsi nella realizzazione di un cosplay perché non si sentono di assomigliare particolarmente al personaggio che vorrebbero interpretare. Questo è un ostacolo che deve necessariamente essere superato perché altrimenti ci porterà a precluderci troppe cose, e quindi dobbiamo iniziare a ragionare non solo in termini di somiglianza naturale, ma anche in somiglianza ottenuta.

Pensare di poter scegliere a vita personaggi ai quali assomigliamo è una buona cosa da un lato, perché ci permette di sfruttare le potenzialità del nostro corpo, risparmiare qualche soldino per lenti e parrucche, ma dall’ altro ci dissuade dallo sfidare noi stessi nel tentare di stravolgere il nostro look per assomigliare ad un personaggio al quale non assomigliamo minimamente.

Quando sei molto simile a lui, già di base, il gioco diventa anche troppo semplice, quindi, ogni tanto, è bene cimentarsi in questo tipo di sfide che possono portare anche a grandi soddisfazioni.

Se siete all’ inizio però vi converrà sempre scegliere un personaggio che possa somigliarvi abbastanza da rendervi sicuri di voi con poco, ma questo non deve impedirvi di decidere di interpretare personaggi che amate anche se non hanno il vostro stesso aspetto fisico.

Un grave errore è quello di pensare che si è troppo diversi fisicamente per poter scegliere un personaggio di cui fare il cosplay, perché il cosplay è un hobby che viene dal cuore ed il vostro scopo finale è quello di divertirvi e di non permettere a nessuno di giudicarvi, e se lo faranno, dovete tenere sempre a mente che in torto saranno loro, non voi.

Scegliere un personaggio per iniziare a fare cosplay: la popolarità

Un altro aspetto da considerare quando si tratta di scegliere un personaggio da interpretare per la prima volta è quello della popolarità del personaggio in questione.

Più il personaggio sarà popolare e più sarà facile per voi trovare riferimenti in rete per confezionarne il costume, persone con le quali scambiare opinioni e consigli durante la realizzazione, ed attirare l’ attenzione di fotografi ed altri cosplayers una volta in fiera, per non tornare a casa pensando che nessuno abbia riconosciuto il personaggio che interpretate perché non l’ avete fatto bene. Non è così, non dovete pensarlo assolutamente.

Semplicemente un personaggio più conosciuto, vi darà maggiori possibilità di essere riconosciuti. Per evitare di essere fraintesi, questo non significa che non possiate decidere di scegliere un personaggio molto poco conosciuto per il vostro primo cosplay, ma sicuramente per chi è alla sua prima esperienza con questo hobby sarà meno consigliato per i motivi sopra citati.

Se avete qualche skill particolare, come ad esempio : capacità recitative, dimestichezza con la giocoleria, buona conoscenza del ballo e del canto, o siete bravi nelle arti marziali, sappiate che questo potrebbe esservi molto di aiuto quando vi troverete a scegliere un personaggio da interpretare per la prima volta, perché, oltre a sentirvi sicuramente più a vostro agio nei suoi panni, potrete mettere in pratica quello che sapete fare meglio durante la vostra esibizione sul palco, se decidete di partecipare alla gara, oppure sfruttare queste skill mentre scatterete foto o girerete video durante la giornata.

Scegliere un personaggio per iniziare a fare cosplay: singolo o in un gruppo

Un ulteriore fattore da considerare quando pensate a scegliere un personaggio di cui fare il cosplay è se vi trovate da soli oppure siete in coppia/gruppo. Se siete soli, chiaramente potrete decidere ciò che volete in totale libertà, se invece volete condividere questa esperienza con altre persone dovete considerare di incontrarvi con gli altri e decidere insieme cosa fare.

Iniziare a fare cosplay insieme ad altre persone, può essere un ottimo modo per iniziare, perché avrete qualcuno con cui condividere gioie, dolori, tecniche, idee e magari dividervi il lavoro secondo le vostre rispettive capacità.

In conclusione, quando dovete scegliere un personaggio di cui fare il cosplay, dovrete stilare una lista di personaggi che amate, cercare tra questi quello che per tanti motivi vi risulta più facile da interpretare e a livello di costume, da costruire, ma anche decidere se iniziare questa prima esperienza da soli o insieme ad altri.