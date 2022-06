Il portale americano Deadline ha annunciato in esclusiva che è stato scelta il regista di Thunderbolts, nuovo cinecomic basato sulla supersquadra marveliana dal turbolento passato. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli, ma la trama dovrebbe ruotare attorno a un gruppo di villain mandati in missione per conto del Governo.

Scelto il regista di Thunderbolts

A dirigere il progetto ci penserà Jake Schreier, regista di film come Robot and Frank (2012) e Paper Towns (2015). La sceneggiatura sarà invece scritta da Eric Pearson, che aveva lavorato a Black Widow.

Le voci attorno a un possibile progetto in live action sui Thunderbolts si susseguono ormai da mesi e, seppur i Marvel Studios non abbiano ancora rilasciato un comunicato ufficiale in merito, appare molto probabile che il film faccia parte dell’attuale Fase 4 dell’MCU.

Nessun dettaglio anche in merito ai personaggi che faranno parte della squadra, ma diverse fonti riportano di come i Marvel Studios abbiano iniziato a contattare diversi attori per riprendere i rispettivi ruoli e iniziare a prepararsi in vista delle riprese.

Pur non essendo mai stati citati in maniera ufficiale, al momento nell’MCU esistono già vari membri del gruppo di super criminali: Abominio e Il Capo visti ne L’Incredibile Hulk, Ghost di Ant-Man and the Wasp, Yelena Belova (Florence Pugh) e Taskmaster, oltre ovviamente al Barone Helmut Zemo interpretato da Daniel Brühl.

Senza dimenticare anche US Agent e la Contessa Valentina Allegra de la Fontaine, entrambi introdotti nella serie Disney+ The Falcon and The Winter Soldier. La Contessa, nello specifico, è apparsa anche nella scena post-credits di Black Widow.

Nei fumetti i Thunderbolts vengono originariamente assoldati dal Generale Ross, interpretato nell’MCU dal premio Oscar William Hurt. L’attore si è purtroppo spento a 71 anni a marzo per cause naturali, dunque sarà impossibile per i Marvel Studios utilizzare il personaggio per il film a meno di scene flashback con footage di repertorio o di un recasting.

Vi ricordiamo, infine, che i Thunderbolts sono stati protagonisti di un revival a fumetti, uscito il 25 maggio scorso. La nuova squadra è composta da Clint Barton, alias Hawkeye, America Chavez, Spectrum, il giovane Power Man, Persuasion, la figlia del villain Uomo Porpora e un nuovo personaggio, Gutsen Glory.