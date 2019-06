Avengers: Endgame: cosa contiene di inedito l’Home Video?

Nel corso dell'estate arriverà l'edizione Home Video di Avengers: Endgame. Scopriamo i contenuti speciali ed esclusivi che saranno presenti.

Nel corso dell’estate arriverà per il mercato Home Video la distribuzione di uno dei blockbuster di questo periodo: Avengers: Endgame e come da tradizione saranno disponibili alcuni contenuti extra riguardanti l’ultimo capitolo della saga dedicata agli Avengers. A partire dal 30 luglio sarà disponibile negli USA il film in formato digitale, mentre dal 13 agosto arriverà anche in DVD, Blu-Ray “stardard”e 4K. Dalle informazioni ad oggi diffuse l’edizione Home Video sarà ricca di contenuti extra, tra cui ben sei scene tagliate.

E’ stata diffusa in queste ore una lista che annuncia quali saranno questi contenuti inediti relativi ai personaggi dell’Universo Cinematografico Marvel .

Contenuti extra disponibili in Home Video

Esclusiva digitale

Steve e Peggy: Un Ultimo ballo – Il contenuto indaga sul rapporto nato nei film precedenti tra Peggy Carter e Steve Rogers/Captan America e che ha indotto il supereroe a fare la scelta, che ormai tutti conosciamo, nel capitolo conclusivo di Avengers: Endgame.

Blu-Ray e Digitale

In memoria di Stan Lee – I registi Anthony e Joe Russo, insieme a tutto il cast, onorano Stan Lee con le sue apparizioni nell’Universo Cinematografico Marvel.

Il casting di Robert Downey Jr. – La descrizione di come l’attore Robert Downey Jr. è stato scelto per interpretare Tony Stark nel primo film di “Iron Man”.

Un uomo fuori dal tempo: la creazione di Captain America – L’evoluzione che ha subito Captan America insieme ai suoi compagni di viaggio che lo hanno aiutato a plasmare il suo carattere e il suo look.

Vedova Nera: A qualunque costo – Un viaggio che racconta la vita della Vedova Nera, non solo all’interno del film dedicato agli Avengers.

I fratelli Russo: il viaggio verso Endgame – La scoperta di come i fratelli Russo hanno affrontato la sfida di dirigere Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Le donne del MCU – Le supereroine dell’Universo Cinematografico Marvel per la prima volta insieme in una straordinaria scena di combattimento.

Bro Thor – Il racconto che ci spiega come nasce Thor in “sovrappeso”.

Gag Reel – La raccolta delle gaffe avvenute sul set di Avengers: Endgame

Visionary Intro – L’introduzione dei fratelli Russo

Commento audio – I commenti audio di Joe Russo, Anthony Russo, Christopher Markus e Stephen McFeely.

Scene Tagliate

Goji Berries

Bombs on Board

Suckiest Army in the Galaxy

You Used to Frickin’ Live Here

Tony and Howard

Avengers Take a Knee

Siete curiosi di vedere i contenuti extra che saranno disponibili per il mercato Home Video?