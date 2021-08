Schumacher: ecco il trailer ufficiale del documentario Netflix

Il 15 settembre prossimo sarà pubblicato su Netflix il primo documentario sulla leggenda delle corse automobilistiche di Formula 1 Michael Schumacher. La produzione vedrà filmati dell’infanzia del campione quando ha iniziato con i kart, ma anche interviste con la sua famiglia, i momenti salienti delle sue vittorie più importanti e tanto altro ancora.

Da poche ore è stato condiviso il primo trailer ufficiale che pone un primo sguardo a quello che sarà senza dubbio un documentario unico che mostrerà sia la vita che la carriera di uno dei piloti più vincenti di tutti i tempi. Inoltre, oltre alla sua famiglia, il documentario conterrà interviste ai migliori e più brillanti piloti della Formula 1, inclusi Mika Hakkinen e David Coulthard, così come il suo ex capo Luca di Montezemolo, il capo della FIA Jean Todt e Bernie Ecclestone.

Ecco a voi il trailer ufficiale:

Il documentario è prodotto da Benjamin Seikel e Vanessa Nocker che in precedenza hanno lavorato a un documentario simile sulla vita della star del tennis tedesco, Boris Becker. La produzione sarà molto simile a quella che ha realizzato il documentario sulla vita di Ayrton Senna, un altro storico pilota stellare della Formula 1. Sabine Kehm, addetto stampa di lunga data di Schumacher, a luglio, aveva dichiarato:

“Michael Schumacher ha ridefinito l’immagine professionale di un pilota da corsa e ha fissato nuovi standard. Nella sua ricerca della perfezione, non ha risparmiato né se stesso né la sua squadra, guidandoli verso i più grandi successi. È ammirato in tutto il mondo per le sue doti di leadership”.