Sconti fino al -30% sui giochi Geomag su Amazon

Anche se Natale è passato e non si parla più tanto spesso di giocattoli, abbiamo pensato di segnalarvi questa ottima offerta sputata su Amazon in mattinata, e relativa al mondo dei giocattoli Geomag, ovvero i giocattoli magnetici nati in Svizzera e poi diffusisi in tutto il mondo (anche con varie e palesi imitazioni). Tra i “giocattoli intelligenti” per eccellenza assieme ai Lego ed a pochi altri prodotti pensati per sviluppare intelligenza e creatività, i Geomag, specie negli ultimi anni, hanno spopolato con prodotti forse poco pubblicizzati, ma di grandissimo impatto: sono infatti nate le linee “pro” con costruzioni adatte ai più esigenti, atte – ad esempio – ad emulare la skyline di New York, o l’ancor più intrigante e giocattolosa linea Kor, con cui, sempre attraverso il sistema magnetico di aggancio tipico del brand, è possibile costruire creaturine dall’aspetto alieno, potendosi sbizzarrire tra occhi, zampette, ali ma anche animali come pinguini, pesci e panda.

Ebbene, dopo gli sconti Amazon di cui vi abbiamo già parlato in mattinata, vi segnaliamo che tantissimi set Geomag sono ora in offerta sul popolare store di Jeff Bezos. La scelta è abbastanza ampia ed i prezzi sono molto concorrenziali. Un’occasione, a nostro giudizio, davvero ottima per regalare (o regalarsi) un giocattolo creativo e divertente, con cui variare giusto quanto basta sul tema delle costruzioni.

Detto questo, troverete di seguito, quella che è la nostra selezione con le migliori offerte dedicate al mondo Geomag. L’invito, come sempre, è anche quello di dare un’occhiata all’intera proposta di offerte Amazon, che potrete comodamente raggiungere anche grazie al banner sottostante.

Inoltre, come ormai saprete abbiamo inaugurato diversi canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni del giorno, tenendo così a portata di notifica tutte le offerte e le promozioni di questo mese di gennaio. I canali Telegram sono quattro, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. E ora, siete pronti per lo shopping?

La nostra selezione di prodotti

Altre offerte del giorno

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!