Sconti sui fumetti di BAO Publishing, da ora

Dopo gli sconti saldaPress che hanno preso il via durante la giornata di ieri, da ora è il turno di un’altra valanga di offerte, questa volta proposte da BAO Publishing. Dal 6 settembre al 3 ottobre prossimo i lettori potranno infatti mettere mano a un numero realmente sorprendente di albi da collezione, con sconti del 20%. L’iniziativa è attiva presso le librerie e le fumetterie aderenti e i principali negozi online, ma sono esclusi dalla promozione tutti gli albi pubblicati negli ultimi sei mesi.

BAO Publishing offre un catalogo davvero ricco, tra cui troviamo anche gli ormai celebri romanzi grafici di Zerocalcare come La profezia dell’armadillo, Un polpo alla gola, Ogni maledetto lunedì su due e, ultimo ma non meno importante, Kobane Calling. Anche le più recenti opere di Michele Rech, ossia Scheletri e A babbo morto, sono ovviamente presenti in catalogo, cui si aggiungono le opere straniere Aiken, Last Man di Balak, Vives e Sanlaville, Black Science di Rick Remender e Matteo Scalera e il fantasy dalle tinte umoristiche chiamato La fortezza, di Joann Sfar e Lewis Throndeim.

Non mancano inoltre anche una serie di volumi tradotti in italiano direttamente da opere come Bone di Jeff Smith, I Kill Giants di Joe Kelly e Ken JM Niimura e Chew di John Layman e Rob Guillory. Tra i fumetti italiani partoriti da talentuosi e giovani autori della nostra penisola spiccano invece Kid with Guns di Capitan Artiglio, Haxa di Nicolò Pellizzon, Gli Scarabocchi di Maicol & Mirco, Il porto proibito di Teresa Radice e Stefano Turconi e Negativa di Alessandro Baronciani. Tornando sui grandi classici, non mancano i fumetti di Leo Ortolani (creatore di Rat-Man), tra cui CineMAH presenta: Il buio in sala, OH! Il libro delle meraviglie e Cinzia. Tutte le novità del catalogo BAO sono consultabili nel sito ufficiale della casa editrice italiana nata nel 2009.