Dopo l’annuncio della data di uscita, BN Pictures ha diffuso il trailer ufficiale della seconda parte di Tiger & Bunny 2, che mostra i supereroi e gli antagonisti principali della serie animata. I nuovi episodi (14-25), questa volta diretti da Mitsuko Kase e prodotti da Bandai Namco Pictures, debutteranno su Netflix il prossimo 7 ottobre. La storia – lo ricordiamo – è ambientata dopo gli eventi raccontati nel film d’animazione Tiger & Bunny The Movie -The Rising.

Tiger & Bunny 2 in un'immagine dal poster

Prima approfondire il contenuto del trailer ufficiale della Parte 2, vi ricordiamo la descrizione rilasciata da Netflix:

In lotta per la pace insieme ai loro sponsor, la strana coppia formata da Wild Tiger e Barnaby continua a lavorare in veste di supereroi, ma con l’aumento dei paladini della giustizia in tutto il mondo, come se la caveranno questi due veterani!?

Il trailer ufficiale di Tiger & Bunny 2

Il trailer, pubblicato sul canale YouTube di BN Pictures, vede i nostri eroi in azione: non solo Tiger e Bunny, ma anche tutti gli altri personaggi coinvolti nell’avventura. Con loro, non mancano i cattivi della situazione, come i gemelli Fugan e Mugan che potete vedere di seguito nel trailer ufficiale di Tiger & Bunny 2 – Parte 2:

Per quanto riguarda la storia della serie animata, Tiger & Bunny è ambientato in un mondo in cui esiste una classe speciale di persone chiamata “Next”. Queste ultime spesse volte usano le loro abilità per diventare supereroi e proteggere Sternbild City. Le loro gesta eroiche sono anche documentate dal vivo nel popolare programma Hero TV, che ha un sistema di classificazione degli eroi e un vincitore selezionato ogni anno.

La serie ruota attorno all’eroe Wild Tiger, all’inizio estremamente impopolare a causa della sua mancanza di preoccupazione per i danni collaterali nei combattimenti. In seguito, viene costretto a lavorare con Barnaby Brooks Jr, o “Bunny”, il cui diverso approccio all’eroismo influenza positivamente Tiger. Alla fine iniziano a salvare i buoni insieme a molti altri eroi presenti nel trailer ufficiale di Tiger & Bunny 2 – Parte 2. Tiger, Bunny e i loro alleati sono tutti formidabili combattenti, ma Fugan e Mugan, i principali antagonisti della seconda stagione, sono due dei nemici più potenti che abbiano mai minacciato Sternbild City. Al momento non sappiamo granché sui poteri dei gemelli, e nemmeno quali siano le loro debolezze. Riusciranno Tiger e Bunny a sconfiggerli nonostante questo?

Tiger & Bunny 1 è su Netflix, così come la prima parte della seconda stagione. Il servizio di streaming ha reso disponibile anche il film Tiger & Bunny The Movie: The Beginning (2012) e il sequel del 2014, Tiger & Bunny The Movie: The Rising. Concludiamo segnalandovi che su Amazon potete acquistare il primo volume del fumetto.