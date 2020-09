Scooby Doo tra film, gadget e giocattoli

Scooby-Doo è una delle serie animate più longeve mai prodotte, che sin dal suo debutto avvenuto nel 1969 affascina spettatori di ogni età, grazie alle improbabili e divertenti avventure della premiata ditta “Misteri Inc.” con Fred, Daphne, Velma, Shaggy e, ovviamente il simpatico e fifone Scooby-Doo.

Una serie che a distanza di oltre cinquant’anni (!) gode di ottima salute, grazie alla produzione di nuove avventure per i nostri eroi, come l’ultimo film Scooby! previsto originariamente per i cinema di tutto il mondo, per poi dirottarlo solo sui canali digitali in virtù della pandemia in corso. Oggi Scooby Doo arriva con Scooby! Il nuovo film del 2020, anche in Bluray, DVD e una carrellata di gadget e giocattoli che faranno gola a tutti i suoi fan.

Scopriamoli nel dettaglio!

Scooby Doo nel 2020 è in ottima forma!

Con la sua quindicesima serie animata in corso e un nuovo film in prossima uscita, Happy Halloween, Scooby-Doo! (previsto per il prossimo 6 ottobre n.d.r.), Scooby Doo si riconferma ancora una volta un franchise di successo. Anche il film Scooby! diretto da Tony Cervone doveva godere delle grandi sale cinematografiche, ma le restrizioni per il contenimento della pandemia lo hanno “costretto” alla sola visione nei servizi di streaming digitali come Prime Video che lo trasmette on demand dal 15 luglio 2020.

Il film è un reboot dell’intero franchise di Scooby-Doo, con l’intenzione da parte del produttore di presentarlo come il primo episodio di una serie di film ambientati in un universo cinematografico condiviso dei personaggi di Hanna-Barbera. Un reboot in piena regola.

La trama del film ci svela come Scooby e Shaggy si siano conosciuti, ma anche come si siano uniti a Fred, Daphne e Velma, formando la mitica Mystery Inc. Il film ci farà incontrare una vecchia conoscenza delle produzioni Hanna & Barbera, il perfido e buffissimo Dick Dastardly (il pilota sabotatore protagonista della serie Wacky Races!) nei panni del villain principale, che stavolta proverà ad aprire le porte degli Inferi e liberare Cerbero.

Inutile dirvi che Scooby sarà il protagonista indiscusso, ma non mancheranno coinvolgimenti incredibili tra astronavi, personaggi storici realmente esistiti e molto altro.

L’arrivo del film Scooby! In Bluray e in DVD ha portato con sé numerose versioni che non possono mancare nella videoteca di ogni suo fan. Infatti, oltre alla versione del in Bluray, vi segnaliamo lo special pack contenente n.2 action figure di Scooby e Shaggy, oltre a quello definitivo con ben n.5 action figure.

Scooby Doo, la nostra selezione dei migliori gadget

Per il lancio del nuovo film di Scooby! non poteva mancare una degna carrellata dei migliori gadget a tema della Misteri Inc. Dite la verità, quanti di voi non hanno mai desiderato avere un morbido Scooby con cui affrontare il buio della vostra camera?

Eccovi accontentati.

Scooby Peluche e pigiama

Il peluche di Scooby è totalmente rivestito in puro cotone e misura appena 28 cm. Esattamente, non ingombra nel vostro letto come farebbe il vero Scooby.

Per una notte senza incubi, a questo punto vi consigliamo anche il Pigiama Ufficiale di Scooby Doo, sempre in puro cotone, due pezzi e con tutto il team al completo serigrafato a bordo della Mystery Machine!

Mystery Machine Play Set Playmobil

Se invece il vostro sogno è sempre stato quello di guidare proprio la Mystery Machine, potrete benissimo ospitare nella vostra collezione il nuovo set della Playmobil. Il play set include i personaggi di Scooby-Doo Vilma, Fred e Daphne con il loro veicolo, The Mystery Machine. Il tetto della cabina di guida si può rimuovere, mentre la porta laterale e quelle posteriori si possono aprire. All’interno della Mystery Machine è presente un monitor illuminato per inserire e leggere le schede informative dei fantasmi. L’attrezzatura di rilevazione include una lente d’ingrandimento, una torcia, una macchina fotografica e una mappa. C’è anche un vassoio con bicchieri di bevande, un hot dog e una ciambella, oltre a una scatola per conservare le schede informative dei fantasmi.

Irrinunciabile. Non credete?

LEGO Mystery Machine Set

Se invece apprezzate di più il brand LEGO, non potete perdere la Mystery Machine nell’inimitabile stile dei mattoncini. La Macchina del Mistero è dotata di cabina di guida con volante e spazio per 2 minifigure, tetto rimovibile e lati apribili per facilitare il gioco, cucinino, lavello e rubinetto e accessori assortiti tra cui: lente d’ingrandimento, macchina fotografica, torcia, registratore, 2 schermi di computer, un mattoncino speciale con un indizio misterioso, una gemma, una tazza e un panino gigante. Inoltre, contiene tre minifigure: Fred, Shaggy e Zombie/Zeke, e Scooby-Doo.

Lunchbox Mystery Machine

Già che siamo appena entrati nel vivo del periodo scolastico, non possiamo fare altro che consigliarvi questa Lunchbox Mystery Machine per il pranzo.

Il set include una borsa per il pranzo con le sembianze della Mystery Machine di Scooby Doo isolata e realizzata al 100% in poliestere per leggerezza e resistenza. Contiene una bottiglia per l’acqua (plastica di buona qualità e completamente prive di BPA) con coperchio a scatto e un porta vivande, che misura 12 x 12 x 5 cm ed è perfetto per piccoli spuntini o un pasto.

Che dite, ce n’è per tutti? Fateci sapere cosa pensate del film e quali sono i vostri gadget preferiti!