Scooby-Doo: The Board Game, in arrivo da CMON il gioco in scatola di Scooby-Doo

CMON in collaborazione con Warner Bros. realizzerà Scooby-Doo: The Board Game, un nuovo gioco in scatola dedicato a Scooby-Doo.

L’annuncio del gioco arriva pochi giorni dopo la distribuzione in PVOD (Premium Video On-Demand) per il mercato statunitense di Scoob, il nuovo film di animazione di Scooby-Doo. È senz’altro un periodo fortunato per gli appassionati di questa serie, che nei prossimi mesi vedranno l’uscita di diversi titoli dedicati a Scooby e alla gang.

Scooby-Doo: The Board Game sarà sviluppato dai designer Fred Perret e Guilherme Goulart (entrambi conosciuti per Arcadia Quest) e illustrato da Hannah Cardoso (Foodies e Munchkin Dungeon). Questo nuovo gioco da tavolo sarà un collaborativo per famiglie adatto a 1-5 giocatori, che trasporterà i partecipanti all’interno delle atmosfere tipiche del cartoon Hanna-Barbera.

In Scooby-Doo: The Board Game i giocatori vestiranno i panni di uno dei membri della gang, la Mystery Inc. (Scooby-Doo, Fred, Velma, Daphne e Shaggy) che a bordo della Mystery Machine dovranno indagare per svelare il mistero che avvolge la città e catturare il mostro, prima che questo riesca a mettere in fuga tutti i cittadini e a farla franca.

I giocatori dovranno, nei panni dei ragazzini ficcanaso, dovranno così mettere in atto un piano utilizzando indizi, trappole e senza farsi catturare dal mostro.

Ogni personaggio rappresentato in gioco da miniature, vero marchio di fabbrica dei giochi CMON, avrà le proprie caratteristiche e abilità speciali da utilizzare in maniera sinergica con il resto della gang. Nonostante la natura cooperativa del gioco, Scooby-Doo: The Board Game prevederà anche una modalità in solitario e il gioco (sia giocato in singolo che in gruppo) potrà essere impostato su tre livelli di difficoltà (facile, medio e difficile).

Al momento CMON non ha ancora comunicato una data di distribuzione per Scooby-Doo: The Board Game né prezzo di listino, tuttavia possiamo aspettarci dall’editore degli aggiornamenti sul gioco nelle prossime settimane sul blog ufficiale di CMON.