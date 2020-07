SCOOBY!: in anteprima digitale dal 15 Luglio

Il film d’animazione SCOOBY!, dedicato alle origini della Mistery Inc. e sull’infanzia di Scooby-Doo, è in arrivo in anteprima digitale a partire da domani, 15 Luglio.

Sono già disponibili sul canale ufficiale di youtube di Warner Bros. i primi 5 minuti del film, che sarà disponibile all’acquisto e al noleggio in digitale su Amazon Prime Video, Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMvision, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV, Sky Primafila e Infinity.

Il film SCOOBY! è diretto da Tony Cervone, già candidato all’Annie Award (il più alto riconoscimento cinematografico dedicato al campo dell’animazione) per il film Space Jam e due volte candidato agli Emmy per il suo lavoro su Duck Dodgers, il papero spaziale alter-ego di Daffy Duck.

La pellicola ci racconterà l’incontro tra i due migliori amici Shaggy e Scooby-Doo e di come, in seguito, è stata fondata la Mistery Inc. assieme a Fred Wilma e Daphne, con la quale dovranno risolvere il mistero più grande di sempre: fermare il cane fantasma Cerberus, intento a conquistare il mondo.

Nella versione in originale di SCOOBY! faranno parte del cast di doppiatori Will Forte (La rivincita delle sfigate; la serie TV The Last Man on Earth), come voce del migliore amico di Scooby-Doo, Shaggy; il volte candidato all’Oscar Mark Wahlberg (The Fighter; The Departed – Il bene e il male) è Blue Falcon; Jason Isaacs (i film di Harry Potter; The OA in TV) è la voce del famigerato Dick Dastardly; Gina Rodriguez (Deepwater: Inferno sull’Oceano; la serie TV Jane the Virgin) è la voce di Velma; Zac Efron (The Greatest Showman; la saga Cattivi vicini) quella di Fred; Amanda Seyfried (i film Mamma Mia!; Ted 2) è Daphne; Kiersey Clemons (Cattivi vicini 2; la serie TV Angie Tribeca) nei panni di Dee Dee; Ken Jeong (Crazy & Rich; la trilogia di Una notte da leoni) nel ruolo di Dynomutt; Tracy Morgan (What Men Want; 30 Rock in TV) nel ruolo di Captain Caveman; mentre Frank Welker (il franchise di Transformers) presta la voce a Scooby-Doo.