Scoperta la prima mummia egizia in dolce attesa

Immaginate l’emozione per il ritrovamento del sarcofago di un antico e influente sacerdote Egizio, tal Hor-Djehuty, abbastanza importante da potersi guadagnare il privilegio di venir seppellito in un’elegante bara di pietra. Immaginate ora lo stupore che provereste quando, dopo attente ricerche, al posto dell’anziano sacerdote, scoprite che la mummia nel sarcofago appartiene a una giovane donna misteriosa… Incinta per di più!

Warsaw Mummy Project

La scoperta risale al 2016, ma solo ultimamente i ricercatori del Warsaw Mummy Project hanno appurato che la ragazza, morta apparentemente a un’età compresa tra i venti e trenta anni di vita, era in dolce attesa da circa trenta settimane quando è stata mummificata, e porterebbe ancora all’interno del suo grembo il feto in un ottimo stato di conservazione.

Secondo quanto riportato in un comunicato stampa dal dottor Wojciech Ejsmond, archeologo e ricercatore facente parte del Warsaw Mummy Project, la condizione di “dolce attesa” della mummia è davvero unica, in quanto si tratta dell’unico caso registrato di processo di mummificazione (e sull’argomento vi consigliamo il libro “Le Mummie” acquistabile a questo link) senza prima provvedere alla rimozione del feto.

L’antropologa e archeologa Marzena Ożarek-Szilke, che insieme a Ejsmond e altri studiosi ha descritto la scoperta sul Journal of Archaeological Science, dice che lei e il marito sono incappati nel feto mummificato per puro caso. Mentre stavano mettendo insieme il materiale raccolto per la divulgazione dello studio, dando un’ultima occhiata alle immagini hanno notato una cosa molto familiare a chi è già diventato genitore, la sagoma di un minuscolo piedino nella zona addominale della mummia!

Warsaw Mummy Project

I ricercatori ipotizzano che la gravidanza stessa possa essere stata la causa di morte di questa giovane, molto probabilmente appartenente all’alta società Tebana dell’epoca. Le complicazioni di una gravidanza, al tempo, potevano essere di sicuro causa di morte di molte giovani donne, ma in questo caso la cosa è stata solo ipotizzata, rendendo possibile lo svilupparsi di scenari ben differenti. Anche alla luce del fatto, ancora non chiarito, che la mummia riposasse nel sarcofago destinato a un anziano e potente sacerdote.

Quale mistero avvolge dunque, questa antica tragedia? Perchè una giovane madre che muore con un figlio in grembo è sempre una tragedia, anche se velata dalle sabbie del tempo.