Dungeons and Dragons: L’Onore dei Ladri è già nei cinema, e sta contribuendo a riportare alla ribalta il leggendario gioco di ruolo. Fra i tantissimi collezionabili a tema quest’oggi vi proponiamo i Dicelings, dei dadi a 20 facce speciali che si trasformano in mostri di D&D! Ce ne sono ben 6 e ognuno costa solo 19,99€.

Potrete esporli, ma anche usarli come vere e proprie miniature mentre giocate! I mostri disponibili sono: la Belva Distorcente nera, il Beholder, che può essere blu o arancione, il Drago, disponibile sia rosso che nero, e l’Orsogufo bianco. Divertitevi a giocarci e a esporli come preferite, sia in forma di dado che in forma di mostro!

Ispirati proprio al film Dungeons and Dragons: L’Onore dei Ladri, questi D20 speciali si trasformano in mostri di D&D in 8 semplici passaggi, tutti mostrati nel foglietto illustrativo che trovate all’interno della confezione. Un modo divertente e originale per mostrare il vostro amore per Dungeons and Dragons!

Questi dadi trasformabili racchiudono al loro interno delle rappresentazioni di mostri molto fedeli e curate che sfruttano la conformazione stesse delle facce del dado per dare vita a creature fantastiche ricche di dettagli e di snodi, che vi permetteranno di passare facilmente dalla forma di dado a quella di mostro e vice versa.

Che siate giocatori di D&D di nuova o vecchia data, o dei fan di Dungeons and Dragons: L’Onore dei Ladri, questi bellissimi D20 trasformabili sono dei collezionabili davvero unici che arricchiranno la vostra raccolta. Ce ne sono ben 6, ognuno dei quali ha un prezzo di soli 19,99€. Collezionateli tutti!

