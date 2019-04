Scopriamo due nuovi mazzi di D&D Monster Cards

Gale Force Nine aggiungerà due nuovi mazzi ai deck Dungeons & Dragons Monster Cards: parliamo di Volo's Guide to Monsters e Mordenkainen's Tome of Foes

Gale Force Nine aggiungerà due nuovi mazzi alla sua linea di deck Dungeons & Dragons Monster Cards: parliamo di Volo’s Guide to Monsters e Mordenkainen’s Tome of Foes, in arrivo nel terzo trimestre di quest’anno.

Scendendo nel dettaglio, Volo’s Guide to Monster Cards sarà composto da 81 carte, tra cui creature con grado sfida che andrà da 1 a 16. Il mazzo avrà 44 carte regolari e 50 carte doppie (con dimensioni equivalenti a quelle di due carte regolari), e sarà venduto al prezzo di 20 dollari.

Mordenkainen’s Tome of Foes Cards sarà composto da 109 nemici direttamente presi dal libro omonimo, comprese creature di grado sfida da 1 a 16. Tra queste carte ce ne saranno 38 di dimensioni regolari e 71 doppie, tutto venduto a 25 dollari.

I due mazzi sono ispirati rispettivamente dai manuali La Guida di Volo ai Mostri e Il Tomo dei Nemici di Mordenkainen. Volo, diminutivo di Volothamp, è un personaggio immaginario dei Forgotten Realms di Dungeons & Dragons, famoso per essere una sorta di enciclopedia vivente di creature, popolazioni e luoghi del mondo. La Guida di Volo ai Mostri è un manuale contenente informazioni superficiali su una grande quantità di mostri, tutti quanto inseribili in qualsiasi gioco di Dungeons & Dragons.

Mordenkainen è invece un potente mago proveniente dal mondo di Greyhawk: in questo Tomo il mago presenta la sua visione personale dei vari conflitti tra i diversi piani d’esistenza di D&D, passando dalla Blood War fino alle battaglie tra fazioni. Il manuale di 256 pagine inserisce anche nuove razze giocabili e statblock di decine e decine di nuovi mostri, tutte utilizzabili in qualunque campagna di Dungeons & Dragons. Le carte di questi due manuali aiuteranno i giocatori ad avere a portata di mano le informazioni basilari per utilizzare queste informazioni.