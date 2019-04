Scopriamo lo Steam Pod, un generatore di fumo per giochi da tavolo

Monsters of Nature, un progetto Kickstarter per la produzione di effetti speciali e fumo attraverso quella che è chiamata Steam Pod, arriva su Kickstarter.

L’immaginazione è un mezzo molto potente: quando dei giocatori si siedono attorno ad un tavolo, pronti a far scontrare le proprie armate una contro l’altra, il motore di tutto – accompagnato di certo da un regolamento ben strutturato e un gioco divertente – è proprio l’immaginazione, che trasforma un campo da gioco di carta e delle miniature in vere creature pronte a dare il sangue per la battaglia. Eppure, se ci fosse una possibilità di rendere il tutto ancora più realistico, non sarebbe fantastico?

Da questa idea parte Monsters of Nature, un progetto Kickstarter per la produzione di effetti speciali e fumo attraverso un cilindro denominato Steam Pod. Questo oggetto produrrà un vapore freddo molto vicino all’effetto fumo, utilizzabile per ore senza rovinare nulla sul tavolo da gioco, ne miniature ne terreni di gioco. Con una condensazione d’acqua vicina allo zero (specialmente se usato in verticale) lo Steam Pod potrà essere anche combinato con delle luci led per cambiare il colore del vapore emesso.

Che il gioco porti i giocatori in mezzo alle fogne, in dei geyser, tra zampilli di lava o nei vulcani, questo Steam Pod (che potrà essere affiancato all’altro oggetto di scena, il Fog Monster, pensato per la nebbia) aggiungerà un ulteriore grado di realismo alle battaglie di gioco. Tra le tante caratteristiche il fumo emesso dallo Steam Pod è incolore (e quindi non lascia tracce una volta condensato), inodore, istantaneo e continuo. Il dispositivo inoltre utilizza l’acqua, e per questo non richiede strani liquidi da applicare.

Per concludere, lo Steam Pod sarà alimentato da una batteria Li-Po ricaricabile (non inclusa), e trova al suo interno due LED capaci di colorare il vapore a seconda della situazione. Il dispositivo è attualmente in vendita tramite Kickstarter al prezzo di 45 dollari.