Scopriamo tutte le novità di Amazon Prime Video di aprile

No, non è un pesce d'aprile: questo mese in arrivo sarà fantastico per i possessori di Amazon Prime Video, tra nuove serie tv, grandi film e nuovi episodi.

Il mese di Aprile sarà molto ricco per i possessori di Amazon Prime Video. Molte serie tv sono in arrivo, accompagnate da film davvero interessanti e qualche debutto italiano molto atteso. Scopriamole insieme!

Hanna

Arrivata ieri interamente su Amazon Prime Video, la serie TV narra la storia di Hanna (Esme Creed-Miles), che cresciuta in totale isolamento nelle foreste più remote dell’Europa dell’est, ha trascorso tutta la sua infanzia allenandosi per combattere e difendersi da coloro che danno la caccia a lei e a suo padre, Erik Heller (Joel Kinnaman), un mercenario. Le abilità di sopravvivenza di Hanna sono messe alla prova quando lei e suo padre sono costretti a separarsi poiché l’agente corrotta della CIA, Marissa Wiegler (Mireille Enos), e il suo team li individua.

Mission: Impossible Fallout

Amazon Prime Video annuncia un accordo con Paramount Pictures in Italia. Per tutta la durata dell’accordo i film Paramount distribuiti al cinema saranno disponibili su Prime Video prima di ogni altro servizio streaming in Italia. Si parte da Aprile 2019 con Mission Impossible: Fallout (dal 12 Aprile).

Future Man

Esclusiva italiana per la serie Future Man, che arriverà tramite Prime Video con la prima stagione (di 13 episodi) il 24 aprile. Future Man narra la storia di Josh Futterman (Josh Hutcherson), un gamer di fama mondiale che vive ancora a casa con i suoi genitori e ha un lavoro, senza prospettive, come addetto alle pulizie in un centro di ricerca per malattie sessuali. La sua incapacità nelle relazioni sociali, la sua bassa autostima e spiccata incapacità nell’approcciarsi alle donne è direttamente proporzionale alla sua bravura in The Biotic Wars, un videogame distopico in cui il suo avatar, Future Man, è in cima alla classifica di tutto il mondo. Quando diventa la prima e unica persona a superare l’ultimo livello riceve una visita dai personaggi “immaginari” del gioco, Tiger (Eliza Coupe) e Wolf (Derek Wilson), che gli danno prova di essere in realtà dei guerrieri reali provenienti dal futuro con il compito di reclutarlo per salvare l’umanità dalla mortale invasione di una super-razza.

The Tick Stagione 2

Composta di 10 episodi e in arrivo dal 5 aprile, nella seconda stagione, Tick e Arthur, dopo aver liberato the City dalla minaccia di The Terror, devono difenderla da nuovi cattivi e vecchi nemici. Potranno imbarcarsi per queste nuove sfide, però, solo se riusciranno a convincere l’AEGIS, l’agenzia governativa incaricata delle regolamentazioni sui supereroi, che si meritano questo compito. Ma ora che the City è abbastanza sicura per essere protetta, Tick e Arthur si accorgono che hanno dei concorrenti…

Cloak & Dagger Stagione 2

Mentre tutte le serie tv Netflix della Marvel sono state cancellate, in Prime Video tornano i due eroi Cloak & Dagger, alle prese con l’adolescenza, problemi giganteschi e i loro strani poteri. Marvel’s Cloak & Dagger è la storia di Tandy Bowen (Olivia Holt , Ultimate Spider-Man) e Tyrone Johnson (Aubrey Joseph , The Night Of), due adolescenti che si rendono conto di avere alcuni superpoteri misteriosamente connessi tra loro. Tandy può creare lame di luce e Tyrone ha l’abilità di aprire varchi all’interno della dimensione oscura. La seconda stagione sarà composta di 10 episodi di un’ora, e arriverà dal 5 aprile con un episodio a settimana.

Diablo Guardian Stagione 2

In arrivo in esclusiva Prime Video dal 12 aprile, ecco a voi la seconda stagione di Diablo Guardian, che narra le vicende di Violetta, una giovane donna, che, annoiata della sua vita in Messico, scappa in America con una borsa piena di soldi. Durante la sua permanenza a New York, incontra Pig, scrittore ossessionato e sempre alla ricerca di storie particolari da raccontare. Pig diventerà il Diablo Guardian di Violetta che attraverserà ogni confine, ignorerà le conseguenze e svenderà il suo corpo, finché non si ritroverà intrappolata.

Bosch Stagione 5

Ispirata ai best seller di Michael Connelly, la serie tv Bosch giunge alla sua quinta stagione, in esclusiva su Prime Video dal 19 aprile. Le puntate, della durata di un’ora, vedono nel cast Titus Welliver (Lost) nel ruolo del Detective della squadra omicidi Harry Bosch, Jamie Hector (The Wire) nei panni di Jerry Edgar, Amy Aquino (Being Human) nel ruolo del tenente Grace Billets, Madison Lintz(The Walking Dead) nei panni di Maddie Bosch e Lance Reddick (The Wire) nel ruolo di vice capo Irvin Irving.

The Upside

Ispirato a Quasi Amici, The Upside racconta le vicende di Dell (Kevin Hart), disoccupato in libertà vigilata che diventerà il badante di Philip (Bryan Cranston), miliardario paralizzato dal collo in giù. Riuscirà questo ex-carcerato chiacchierone a prendersi cura degli altri e convincere la scettica assistente di Philip (Nicole Kidman)? La vita per loro due non sarà più la stessa. Il film arriverà su Prime Video il 18 aprile.

Altri contenuti

Su Amazon Prime Video, infine, giungeranno nuovi contenuti legati sia alle serie tv che ai film: per il primo avremo Legends of Tomorrow Stagione 3 (1 aprile), Fear the Walking Dead Stagione 4 (1 aprile) e Scandal (prime sei stagioni dall’8 aprile). Per i film, si aggiunge al catalogo oltre al già citato Mission: Impossible Fallout anche Sicario: Day of the Soldado (19 aprile). Non perdetevi infine le serie tv ancora in uscita settimanale, come The Grand Tour (fino al 12 aprile) e American Gods (fino al 29 aprile)

Tra i contenuti che invece ci diranno addio, abbiamo District 9, Stai lontana da me, La Furia dei Titani e King Kong.