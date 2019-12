Scott Derrickson al lavoro su un nuovo film horror

Il regista di Doctor Strange in the Multiverse of Madness , Scott Derrickson, anticipa il suo prossimo lavoro e il ritorno ai film di genere horror. A dircelo è proprio il regista tramite Twitter che anticipa anche il ritorno alla collaborazione con C. Robert Cargill con il quale aveva scritto la sceneggiatura di Sinister 2.

Man, thanks for all the love, you guys. @scottderrickson and I have been sitting on this secret for a while, but we're super excited about it. Can't wait to make it.

Might as well also tell you that it's an adaptation of a @joe_hill joint. Everything else we gotta keep quiet ATM

— C. Robert Cargill (@Massawyrm) December 10, 2019