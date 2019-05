Scott Lynch ha consegnato The Thorn Of Emberlain al suo editore

A distanza di sei anni da The Republic of Thieves, Scott Lynch è finalmente pronto a pubblicare il nuovo romanzo dedicato a Locke Lamora.

Scott Lynch è un’autore fantasy conosciuto per i suoi romanzi dedicati a Locke Lamora e alle avventure dei Bastardi Galantuomini (The Gentleman Bastard). Nella giornata di ieri, l’autore ha fatto sapere di aver finalmente consegnato ai suoi editor il manoscritto del suo ultimo romanzo: The Thorn Of Emberlain.

The Thorn Of Emberlain sarà il quarto romanzo della serie dedicata ai Gentleman Bastard e proseguirà le rocambolesche avventure di Locke Lamora e Jean Tannen.

Il primo libro di Lynch, The Lies of Locke Lamora (Gli Inganni di Locke Lamora edito da Nord) ha debuttato nel 2006 riscuotendo da subito un vivace interesse e raccogliendo attorno a se un gruppo di appassionati molto tenaci, grazie all’originale ambientazione e allo stile di scrittura brillante e moderno.

Al primo romanzo sono seguiti Red Seas Under Red Skies (I Pirati dell’Oceano Rosso, sempre per Nord) nel 2007 e nel 2013 The Republic of Thieves, inedito in Italia.

La serie di romanzi, negli anni, ha riscontrato molti rinvii di pubblicazione. Le date degli ultimi due volumi – The Republic of Thieves e The Thorn Of Emberlain – hanno subito continui posticipi, a causa di imprevisti ed indisposizioni da parte di Lynch, che negli anni ha dovuto affrontare diversi problemi personali e di salute.

Con la consegna del manoscritto ai suoi editor, i fan della saga potranno finalmente tirare un sospiro di sollievo e attendere una data di pubblicazione ufficiale. Ci auguriamo che con lo sbloccarsi della serie anche qualche editore in Italia possa riprendere in considerazione una nuova edizione di questi romanzi.