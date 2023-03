Pare proprio che il cast del 2010 si riunirà per lavorare in Scott Pilgrim the Anime, cui potete dare un’occhiata grazie al recente trailer pubblicato da Netflix. Così i volti che hanno reso nota la storia sul grande schermo si stanno preparando per un grande ritorno, anche se questa volta in un formato visivo totalmente differente rispetto al passato.

Scott Pilgrim the anime: Netflix pubblica il trailer che coinvolge l’intero cast del film

Intitolato Scott Pilgrim The Anime, nel trailer di Netflix non viene ancora mostrato nulla al di fuori dei vari ritorni in termini di cast e regia come: Michael Cera, Mary Elizabeth Winsted, Satya Bhabha, Kieran Culkin, Anna Kendrick, Chris Evans e Brie Larson. Inoltre Edgar Wright, regista del film uscito nel 2010, lavorerà come produttore esecutivo della serie, affiancato da Bryan Lee O’Malley e BenDavid Grabinski (i creatori della graphic novel), anche sceneggiatori e showrunner, il tutto con i mezzi dello studio giapponese Science SARU.

In base a quanto riportato da CBR (tramite Deadline) Wright ha anticipato che il nuovo progetto approfondirà le dinamiche narrative precedenti, concentrandosi anche sui dettagli più specifici:

Bryan Lee O’Malley, il creatore originale del fumetto, insieme allo scrittore BenDavid Grabinski, hanno creato una serie anime di Scott Pilgrim che non si limita ad espandere l’universo, ma anche… beh, basta guardarlo.

Questi commenti sono seguiti da quelli di Eunyoung Choi, Presidente e CEO di Science SARU secondo cui:

Questa serie è stata una corsa sfrenata, piena di esperienze fresche ed elettrizzanti per tutti in Science SARU. Lavorare con artisti e animatori così straordinari sotto la guida visionaria del regista Abel Gongora è stato un sogno assoluto diventato realtà. Il nostro team è al settimo cielo nel dare vita al mondo di Scott Pilgrim.

Vi ricordiamo che le graphic novel di Scott Pilgrim sono state originariamente pubblicate tra il 2004 e il 2010 come una serie di sei volumi in bianco e nero (potete recuperarle su Amazon), poi seguite da alcuni progetti che ne hanno massificato le potenzialità comunicative col grande pubblico.