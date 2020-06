Scott Pilgrim: annunciata la reunion del cast per beneficenza

Sul portale di Entertainment Weekly, è stata annunciata la reunion del cast di Scott Pilgrim vs The World assieme al regista Edgar Wright, in cui verrà letta la sceneggiatura per una raccolta di beneficenza.

Oltre a celebrare il decimo anniversario del film, il cast di Scott Pilgrim vs The World si è riunito per promuovere l’associazione benefica Water for People, un’organizzazione no profit globale che aiuta le persone a portare acqua pulita e soluzioni igieniche alle loro comunità per le generazioni a venire.

Tra i partecipanti c’erano Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead, Ellen Wong, Mark Webber, Alison Pill, Satya Bhabha, Chris Evans, Anna Kendrick, Aubrey Plaza, Mae Whitman, Brandon Routh e Jason Schwartzman. Al cast si sono uniti lo scrittore-regista Edgar Wright, il suo co-scrittore Michael Bacall e Bryan Lee O’Malley, autore e disegnatore creatore dei fumetti originali di Scott Pilgrim.

La reunion è stata fatta, in remoto, nel mese di Maggio, ma verrà pubblicata per intero sul sito di Entertainment Weekly entro la fine dell’Estate.

Di seguito, la sinossi ufficiale del film:

“Scott Pilgrim (Michael Cera) è un disoccupato 22enne che suona il basso per un gruppo assolutamente mediocre: i Sex Bob-omb. Ha appena incontrato la ragazza dei suoi sogni, Ramona Flowers (Mary Elizabeth Winstead), ma per conquistare totalmente il cuore della giovane, Scott dovrà affrontare i suoi diabolici sette ex fidanzati, decisi a ucciderlo. Dovrà partecipare a uno strano campionato in cui tra i suoi avversari ci saranno anche personaggi del suo passato, da skateboarders e rock star vegane fino a due terrificanti gemelli identici.”