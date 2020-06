Scrubs: per Zach Braff il film reunion è possibile

Zach Braff e Donald Faison hanno ventilato la possibilità di un film reunion di Scrubs. La dichiarazione è avvenuta durante il podcast Fake Doctors, Real Friends in cui i due attori stanno riguardando per intero la serie Scrubs – Medici ai primi ferri, di cui sono protagonisti.

Secondo Braff la possibilità di un evento simile è qualcosa di verosimile e che ci sarebbero anche moltissimi soggetti interessati in un tale progetto, a partire da Disney che possiede ABC, emittente produttrice dello show. Secondo Braff un film reunion di Scrubs potrebbe essere possibile per via del grande successo della serie e perché anche altre serie tv di successo negli ultimi anni hanno beneficiato di un simile trattamento. Tra gli esempi citati dall’attore possiamo menzionare Psych, serie prodotta dalla NBC Universal che ha ricevuto ben due film a distanza di alcuni anni dalla sua chiusura.

La serie negli Stati Uniti è stata trasmessa dal 2001 al 2010 ed ha conquistato diversi riconoscimenti e un nutrito numero di fan, che nel tempo ha seguito con affetto la crescita personale dei protagonisti, affezionandosi ad ognuno di essi. In Italia la serie è stata trasmessa per la prima volta da MTV ed è stata elogiata più volte per il lavoro eccelso di doppiaggio e adattamento. Al momento le avventure di J.D., Turk ed Eliott possono essere viste integralmente su Amazon Prime Video.

Per Braff l’idea di un film reunion sarebbe un’esperienza divertente per tutte le persone coinvolte, ma il film potrebbe però essere un progetto concreto soltanto nel momento in cui sia Bill Lawrence (lo sceneggiatore di Scrubs), che Disney fossero convinti del progetto.

La realizzazione di un film reunion di questa serie tv sarebbe senz’altro un evento e che riempirebbe i fan della serie di gioia. Tra i vari fan della serie possiamo annoverare anche Whoopi Goldberg, che in tempi non sospetti suggerì a Zach Braff e Donald Faison di intraprendere questo progetto.