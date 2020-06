Scuola Grafite: annunciato un Open Day Digitale per l’anno accademico 2020/2021

Grafite, la scuola di fumetto, disegno e illustrazione, nonché polo di eccellenza a livello regionale e nazionale, pensa già al nuovo anno accademico 2020/2021, riorganizzando la formazione e adattandola alle disposizioni nazionali e alla necessità di distanziamento sociale. Come? Gli allievi potranno scegliere se seguire le lezioni direttamente in classe o in diretta a distanza: stessi orari, stesse materie, stessi docenti.

Ma le novità non finiscono qui. Grafite ha anche pensato ad una nuova modalità completamente a distanza in cui le lezioni saranno sempre disponibili su una piattaforma dedicata e pensata per tutti coloro che non possono seguirle in presenza ma vogliono, a prescindere dalla località, far parte della famiglia Grafite. Insomma, la scuola diventa a tutti gli effetti un polo di respiro nazionale.

Al riguardo il coordinatore di Grafite Gian Marco De Francisco ha detto:

“Se dovessi racchiudere in una frase questa esperienza pandemica, in cui tutti siamo stati costretti a modificare le nostre abitudini, e, nel caso di Grafite, il rapporto con gli studenti e ovviamente la stessa didattica, direi ‘la crisi è la più grande benedizione’. Abbiamo fatto il salto, perché predisponendo le lezioni a distanza e inserendo nel nostro corpo docente, altri autori di primo piano a livello nazionale, ci poniamo sul mercato delle scuole di fumetto e disegno come ente formativo accessibile da ogni parte d’Italia”.

Opena Day Digitale

Della nuova didattica e di tante altre novità, si parlerà giovedì 11 giugno a partire dalle 18.00 sulla pagina Facebook ufficiale di Grafite. La scuola, attraverso una lunga diretta, apre digitalmente le sue porte con un incontro interattivo. Di certo per l’anno accademico 2020/2021 ritorneranno il Corso Triennale di Fumetto, quello Biennale di Illustrazione, il Corso serale di Disegno e il Corso Grafite Kids, con una nuova veste in modalità “ibrida”, ma ci saranno anche una serie di attività collaterali, come un ciclo di seminari che spazieranno dalle tecniche tradizionali legate al disegno e all’illustrazione, alle nuove tecnologie, passando per argomenti teorici e giuridici legati al mondo dell’editoria.

Una delle novità che è già possibile annunciare, è la prestigiosa collaborazione tra Grafite e BeccoGiallo Editore, i quali hanno pensato ad un percorso didattico, rivolto principalmente agli allievi del terzo anno del Corso di Fumetto ma aperto anche agli esterni, specifico per il graphic journalism genere in rapida ascesa e codificato secondo precise competenze tecniche e editoriali.

Un aperitivo con l’editor

Sempre nella diretta giovedì 11 giungo, durante la quale è possibile interagire con i docenti, sarà presentata un’iniziativa, unica nel suo genere, “Un Aperitivo con l’Editor”, che risponde ad una precisa esigenza di mercato: l’incontro fra editore ed autore per creare possibilità di collaborazione. In un periodo caratterizzato dall’assenza delle fiere di settore, Grafite ha pensato ad una serie d’incontri a distanza nei quali sarà possibile interfacciarsi con alcuni editor di rinomate realtà editoriali, locali e nazionali, per colloqui di gruppo e individuali, studiati per ottenere un riscontro didattico e professionale concreto simulando l’”Area Pro” della fiera di settore ma senza la sua tipica frenesia.

Tra gli Editor con cui sarà possibile interagire c’è anche BAO Publishing, “leader” nelle librerie generaliste italiane, che pubblica circa sessanta titoli a fumetti l’anno e offre ai lettori italiani un’esperienza di lettura coinvolgente, immersiva, significativa, centrata sulla qualità delle storie e dei materiali con cui i libri sono fabbricati.

Qualche informazione sulla Scuola Grafite

“Grafite, Scuola di Fumetto, Disegno e Illustrazione” è la prima e unica scuola triennale in Puglia pensata per disegnatori e creativi di tutte le età. È, a tutti gli effetti, un polo di respiro regionale per quanto concerne la formazione nel fumetto e nell’illustrazione tradizionale e digitale.

La Scuola ha tra i suoi insegnanti un pool di professionisti delle più importanti case editrici seriali e autoriali. L’offerta didattica di Grafite permette ai propri allievi, un elevato grado di specializzazione nelle arti visive, il fumetto, la grafica 2D/3D con annesso mondo dell’animazione, coniugando le arti tradizionali con le più recenti tecniche digitali.