SDCC 2019: Hot Toys presenta le sue novità

Hot Toys in occasione della nuova edizione del San Diego Comic Con – una delle manifestazioni internazionali più importanti per il settore – ha mostrato al grande pubblico proprio in questi giorni (all’interno del padiglione sideshow) quelle che molto probabilmente saranno le uscite dei prodotti in scala 1/6 (ma anche 1/4) che verranno annunciate nei prossimi mesi facendo la felicità di ogni collezionista. Nell’articolo che segue andremo ad elencare tutte le novità dell’azienda di Hong Kong suddivise per brand.

Marvel Cinematic Universe

Tra i prodotti dedicati al mondo Marvel troviamo tanti personaggi che andranno a completare il quadro delle uscite di line up già iniziate come quelle dedicate all’ultimo film The Avengers: Endgame e altri di pellicole di grande successo. Iron Patriot è sicuramente il primo dei prodotti che grazie ai vari Leak ha fatto capolino nella preview night dedicata alla stampa, parliamo ovviamente dell’ultima armatura (armata fino ai denti) indossata dal Col. Rhodes che prende come base la War Machine Suit riadattandola con i colori della bandiera americana. Nella foto che trovate qui di seguito ci sarà anche Rocket che abbiamo visto interagire insieme a Rhodes in mancanza del fidato Groot. La Mark 85 Battle Damaged, da qualche giorno annunciata grazie ai preordini, è la seconda versione della Mark 85 proposta da Hot Toys e vede chiaramente Tony Stark al culmine della battaglia con il Nano Gauntlet poco prima di pronunciare le parole “Io – Sono – Iron Man”, frase ad effetto che non tutti si aspettavano e ha gelato e commosso il pubblico in sala. Oltre al corpo base in versione danneggiata sono presenti diversi armamenti applicabili all’armatura. Tra i vari prodotti esposti vediamo anche Professor Hulk, la nuova versione di Hulk senziente mentre indossa il Nano Gauntlet, trattandosi di un prototipo non vengono mostrati tanti accessori ma ci viene mostrato che sarà dotato sia di mano semi aperta che di mano che simula lo schiocco delle dita.

Grande attenzione anche per l’universo di Spider-Man di cui ci vengono mostrate tutte le tute provenienti dal recentissimo Spider-Man: Far From Home (da pochissimo nei cinema) ma anche una nuova versione in scala 1/4 della tuta vista nel precedente capitolo Homecoming che grazie alla base-diorama a forma di ala del nemico Avvoltoio viene mostrata corredata di tutti gli accessori e parti intercambiabili possibili. Sempre parlando di Avengers: Endgame ci vengono mostrati altri prodotti legati al film come War Machine (Team Suit), Mantis, Captain America (Avengers Suit). Esposti a parte rispetto a questi ultimi troviamo il trittico dei guanti dell’infinito ovvero le repliche in scala 1:1 di quello visto in Infinity War e dell’ultimo Nano Tech nelle due versioni, oltre a questi Hot Toys ne propone altri analoghi ma in scala 1/4, ad un prezzo decisamente più accessibile. Non mancano altre novità come personaggi provenienti da altre pellicole come Captain Marvel e Iron-Man con la Mark II in scala 1/4.

Marvel’s Spider-Man PS4

Dopo i recenti annunci di Hot Toys era palese che grazie al Videogame Marvel’s Spiderman l’azienda decidesse di trasformare Spider-Man nel suo personaggio di punta grazie alle varie e numerose tute inserite nel gioco. Dopo la Advanced Suit, la Spider-Punk Suit e la Scarlet Spider Suit che come vi avevamo accennato in precedenza sarà in vendita anche durante il comic con, Hot Toys mostra i prodotti finiti di altre tute viste nel gioco come la Negative Suit, Velocity Suit e per finire della Iron-Spider (quella ispirata ai fumetti con colori rosso e oro). Ma gli annunci non finiscono qui perché grazie ad un banner esposto Hot Toys annuncia l’acquisizione della licenza per produrre materiale legato a Spider-Man Un nuovo Universo. Che dire, decisamente un periodo di rinascita per lo Spider-Verse.

Star Wars

Come ogni anno il San Diego Comic Con è l’occasione per mostrare anche tutte le novità dedicate alla galassia lontana. Quello che colpisce maggiormente l’attenzione è Anakin all’interno del Caccia in scala 1/6 che sarà davvero immenso oltre che super dettagliato. Si prosegue tra le anteprime con un nuovo Luke Skywalker Bespin ver. per continuare con personaggi come Padme Amidala, Kit Fisto, Wicket, Conte Dooku, Yoda, Darth Maul (Solo) e il nuovissimo Sith Trooper rosso tratto dall’imminente Ep.9 The Rise Of Skywalker. Chiaramente tutti i Jedi e Sith saranno dotati di Spade laser illuminate dai led per un effetto scenico che si avvicini alla realtà.

Altre licenze

Le notizie dal mondo Hot Toys terminano con questo ultimo paragrafo dedicato alle licenze dedicate alle licenze più generiche a partire dal mondo di Batman con Robin tratto da Batman Forever, Pennywise dal nuovo e terrificante IT, dotato di braccio mozzato con il quale “saluta” simpaticamente e a sorpresa The Flash tratto dalla serie TV della CW. Hot Toys anche quest’anno ha saputo importi prepotentemente grazie a Sideshow con una esposizione degna di nota, capace di valorizzare sia prodotti già annunciati che prodotti in anteprima che i visitatori possono vedere e giudicare da vicino. Beati loro!