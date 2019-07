SDCC 2019: il commovente messaggio d’addio degli eroi DC Comics ad Arrow

In un video Flash, Supergirl, Batwoman e le Leggende danno il loro messaggio d'addio a Stephen Amell, giunto all'ottava ed ultima stagione di Arrow.

I supereroi DC Comics delle serie TV in onda su The CW si riuniscono per un commovente messaggio d’addio a Stephen Amell, che con la sua Arrow ha contribuito alla nascita dell’universo televisivo più grande di sempre.

È accaduto durante una breve intervista tenutosi nel corso del photoset per il magazine Entertainment Weekly, in cui Green Arrow, Flash, Supergirl, Batwoman e White Canary delle DC’s Legends of Tomorrow si sono riuniti per la realizzazione di cover esclusive della rivista in vendita al San Diego Comic-Con.

Grant Gustin, interprete di Barry “Flash” Allen ha dichiarato: “Woah, con la fine di Arrow, non posso che dire quanto voglia bene a Stephen, nulla di tutto questo sarebbe mai stato possibile senza di lui e le basi che il suo show ha posto per il nostro universo. Non credo dimenticherò mai il mio primo giorno sul set, la paura e la tensione che mi attanagliavano nel prendere parte ad una serie che avevo visto per intero… e lui ad accogliermi lì a braccia aperte. Grazie per questo viaggio, ti voglio bene Stephen.” Melissa Benoist, interprete di Kara “Supergirl” Danvers con gli occhi lucidi dice: “Sono così emozionata! Stephen, sei stato il nostro leader senza macchia e senza paura, hai dato tu inizio a tutto questo… e sei un grande ca**one, per questo ti vogliamo tutti così bene!”

Ruby Rose interprete di Katherine “Batwoman” Kane, è l’ultima arrivata nel team, ma ha comunque avuto modo di spendere belle parole per l’amico e collega: “Stephen, ho iniziato questo viaggio come fan della serie, e poi ho avuto la fortuna di conoscerti. Sei l’uomo più dolce e gentile che abbia mai conosciuto, e ci tenevo a ringraziarti per avermi accolto nella famiglia e donato tutti quei preziosi consigli su cosa voglia davvero dire essere un supereroe. Ti voglio bene, quindi anche se la serie sta finendo… fatti vivo!” Conclude Caity Lotz, che aveva debuttato proprio in Arrow con il personaggio di Sarah “White Canary” Lance: “Sono davvero triste, in pratica tutta la famiglia di Sarah, la mia famiglia è morta, ed in qualche modo nella serie, lei aveva ancora i suoi amici a Star City… credo tutti le mancheranno molto. Però ora che Arrow sta per concludersi magari riavrò indietro quel costume nero, lo voglio!”

Infine, il saluto di Stephen Amell interprete di Oliver “Green Arrow” Queen: “Questa sarà l’ultima stagione… grazie per aver compiuto questo viaggio insieme a noi, speriamo che l’ultima stagione possa essere fantastica per voi, tanto quanto lo sarà per noi!”

L’ottava ed ultima stagione di Arrow comincerà in America l’8 settembre.