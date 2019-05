Seconda Chance di Uwe Rosenberg in italiano grazie a MS Edizioni

MS Edizioni annuncia la versione italiana di Seconda Chance, il nuovo gioco roll and write di Uwe Rosenberg ispirato a Tetris.

E’ di questi giorni l’annuncio da parte di MS Edizioni della localizzazione italiana di Seconda Chance, il nuovo gioco da tavolo Roll and Write di Uwe Rosenberg, uno fra i più celebri game designer tedeschi. Localizzazione frutto della collaborazione tra Edition Spielwiese, l’editore originale del gioco, e MS Edizioni, i suoi nuovi partner italiani.

Seconda Chance è un velocissimo gioco per uno/sei giocatori della durata di dieci, quindici minuti a partita, indicato per un’utenza dagli otto anni in su. Forte di regole semplici e immediate, trasporta nel mondo dei giochi analogici l’essenza del videogame Tetris.

In Seconda Chance, ogni giocatore inizia con un foglio contenente una griglia 9 × 9 che dovrà riempire nel modo più completo possibile. A inizio gioco, ognuno riceve una carta diversa con una tessera iniziale di cui dovrà disegnare la forma sulla griglia.

Ogni turno, vengono rivelate due carte tessera e ogni giocatore ne dovrà scegliere una e nuovamente disegnarne la forma sulla propria griglia. Più giocatori possono scegliere la stessa carta. Se un giocatore non può disegnare una delle forme rivelate sulla propria griglia, ottiene una seconda chance e rivela una nuova carta dal mazzo, utilizzabile solo da lui. Se riesce ad inserire questa nuova forma nella propria griglia, potrà continuare a giocare normalmente, altrimenti sarà eliminato dalla partita.

La partita termina quando tutti i giocatori sono stati eliminati, il mazzo di carte si è esaurito, o un giocatore ha riempito completamente la propria griglia, risultando vincitore. Se tutti i giocatori sono stati eliminati o il mazzo ha esaurito le carte, vince chi ha il minor numero di spazi vuoti.

Non è stata ancora rivelata la data di uscita della versione italiana di Seconda Chance, sappiamo solo che raggiungerà i negozi questa estate e avrà un prezzo al pubblico di € 14,90.